Педофил-маршрутчик из Волгограда вину не признает, забыл русский и попросил переводчика

В первый день февраля над девочкой, которой едва исполнилось 13 лет, в салоне своей маршрутки грязно надругался 34-летний водитель. Эта новость шокировала всех, ведь преступление произошло в пять вечера, когда еще светло, а школьница возвращалась с учебы по привычному пути.

Запутался в показаниях

Возмутительно, но водитель вину отрицает и утверждает, что его в тот день и не было в Городище. Он вдруг забыл русский язык и говорит только на азербайджанском. Чтобы вести допрос, пришлось пригласить переводчика. А сам маршрутчик нанял платного адвоката, надеется избежать наказания. Однако незнание языка не освобождает обязанности общаться со следователями.

Сразу после задержания маршрутчик недоумевал. Это видно на кадрах оперативной съемки: водитель не думал, что его так быстро вычислят и изначально вину отрицал. Но затем, когда школьница его опознала, изменил свои показания.

- Стал утверждать, что интимная близость с ребенком всё же была, но по обоюдному согласию, при этом о возрасте потерпевшей он не знал, но был уверен, что ей давно исполнилось 18 лет, - прокомментировали КП-Волгоград в следственном комитете.

Затем маршрутчик придумал свою версию: девушка шла по обочине, он предложил подвезти, та в слезах рассказала о своем возрасте и болезненном расставании с парнем, а он решил ее утешить близостью. Потом снова отказался от показаний и теперь настаивает на своей невиновности.

Надругался и отпустил

Все случилось в районе старой птицефабрики на окраине поселка Городище. Девочка шла домой по частному сектору. Желтая маршрутка остановилась напротив, водитель крикнул:

- Покажи, как до центра доехать?

Школьница пыталась объяснить, но маршрутчик сделал вид, что не понял и предложил сесть на переднее сидение, показать дорогу, а затем пообещал добросить девочку, куда та попросит. Но только дверь закрылась, водитель ударил по газу и поехал не в ту сторону. У него были явно недобрые намерения, однако выпрыгнуть из едущего автомобиля девочка побоялась. Да и не думала она, что случится страшное.

Припарковавшись в укромном месте, где точно никто не увидит, извращенец надругался над жертвой, заставив ублажать себя, а затем отвез обратно и просто отпустил. Он не испугался, что школьница пожалуется маме, а та именно так и сделала. Поймали мужчину через полтора часа после случившегося.

Возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».