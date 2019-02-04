"Дорогу покажешь?!": в Волгограде маршрутчик вывез 13-летнюю школьницу в лес и изнасиловал

Эта история ужасает: в Волгоградской области среди бела дня водитель маршрутки изнасиловал 13-летнюю школьницу. Как рассказали в СУ СК по региону, насильника уже нашли и задержали, правда, вину он свою не признает.

Это произошло 1 февраля в Городище. Девочка возвращалась домой из школы, когда к ней подъехала «Газель». Водитель спросил у школьницы дорогу, а затем попросил показать путь. Подросток села в маршрутку, но мужчина вдруг поехал за пределы поселка - в лесополосу. Там, остановившись в укромном месте, он изнасиловал девочку.

Когда школьница добралась домой, она рассказала все матери, а та побежала в полицию. Слова матери в беседе с педагогом и психологом подтвердила и дочь. Девочка сказала, что запомнила номер рейса, по которому работает маршрутка. Это была маршрутка 10с. А сам мужчина был кавказской национальности.

Следователи тут же завели уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». К поискам подключили всех: гаишников, сотрудников оперативных служб полиции, криминалистов регионального СУ СК… И уже через полтора часа насильника поймали.

- Инспекторы областного отдельного батальона ДПС задержали подозреваемого в Дзержинском районе Волгограда. Микроавтобус ехал не по рейсовому маршруту. За рулем был 34-летний мужчина, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Девочка уже опознала насильника. Маршрутчик сначала категорически отрицал все обвинения. Кричал, что даже не был в тот день в Городище. Но потом таки сознался, что интим с пострадавшей у него был. При этом он уверяет, мол, все было по обоюдному согласию. Думал, что девочке не меньше 18-ти лет, и что он даже подумать не мог, что она несовершеннолетняя.

Известно, что у мужчины есть семья, и двое малолетних детей.

- Он работал у нас несколько лет назад. Был нормальный мужик, спокойный, хотя порой мог вспылить. Я до сих пор не верю, - говорит перевозчик Сафар Мамедов, который работает на 110-м городищенском маршруте. - У него семья - жена, дети. Я не понимаю, как такое вообще могло произойти. Наверное, не в своем уме был. Слов нет.

Семья, где воспитывается девочка, тоже ни на каких учетах не состоит и характеризуется положительно.

- На данный момент водитель уже взят под стражу. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - дополняют в СУ СК по региону.