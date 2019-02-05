Волгоградский перевозчик, на которого работал маршрутчик-педофил: Водитель не ходил на работу уже почти месяц

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-05T11:29:10+03:00

Маршрутчик устроился на работу 11 января, но на рейс так и не вышел.

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Посадил в маршрутку, вывез в лесопосадку, надругался над 13-летней девочкой. Все это шокирует и вызывает множество вопросов. И главный – как педофил мог работать на общественном транспорте?

Никто из коллег-водителей и предположить не мог, что волгоградец с такой червоточинкой. Обычный водитель. Не душа компании, но людей не сторонился.

Он приехал в Волгоград из Азербайджана еще в 2004 году. Женился, обзавелся двумя детьми, поселился в Дзержинском районе. В последнее время работал маршрутчиком. Но со 110 маршрута ушел. Смог купить свою «ГАЗель». В конце прошлого года пришел к перевозчику «Автокор», который владеет маршрутом 10с.

- Он принес с собой документы, - говорит директор ООО «Автокор» Алексей Коронов. - Мы проверили его на нарушения правил ДТП, на судимость, он принес медсправку. Машина также была технически исправна. Никаких нарушений не нашли, даже подозрений не возникло. 11 января мы приняли его на работу, он взял табличку с номером и наклейки и ... исчез. Я пытался ему позвонить, но на телефоны он не отвечал. Узнал о нем уже только из новостей про изнасилование.

Никаких проверок маршрутных такси и внеплановых рейдов в ближайшее время не ожидается. Ведь сотрудники ГИБДД могут проверить на техническое состояние машины, на алкоголь, наркотики и даже узнать была или нет судимость (ее у педофила, например, нет), но заглянуть в голову – невозможно.

Напомним, 1 февраля 34-летний водитель попросил 13-летнюю девочку показать ему дорогу. Посадил в маршрутку, вывез в лесополосу, где надругался. Школьница вернулась домой и рассказала все маме. Психологи и специалисты подтвердили: девочка не врет. Сначала мужчина, приличный отец двух маленьких детей, все отрицал: в Городище не был, девочку не знаю, завтра выхожу на работу. "Я ездил с сестрой в магазин за холодильником", - говорит он сотрудникам полиции на видео. Но чуть позже, уже у следователей в кабинете, признался. Мол, не понимает, как все случилось, бес попутал.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он находится в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/690063" frameborder="0"></iframe> Маршрутчика-педофила задержали за изнасилование 13-летней школьницы из Городище.

ИСТОЧНИК KP.RU