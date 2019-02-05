Появилось видео с насильником 13-летней школьницы из Волгограда

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-05T11:28:03+03:00

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Оперативная съемка с места задержания 34-летнего волгоградца, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы из Городищенского района, возмущает и удивляет одновременно: кажется, мужчина не в курсе, за что его задержали, и случившаяся близость с малолетней давно выпала из памяти.

- За что вас задержали? – спрашивает полицейский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/690063" frameborder="0"></iframe> Маршрутчика-педофила задержали за изнасилование 13-летней школьницы из Городище.

- Сам не знаю, - машет головой мужчина.

По его словам, около трех часов дня 1 февраля он поехал с сестрой в магазин за холодильником и ни о каком изнасиловании не слышал.

- Где работаете? Кем?

- Я нигде не работаю, хотел на работу. Только вот машину взял, она («Газель») мне принадлежит, - отвечает подозреваемый в педофилии мужчина. На его лице нет ни страха, ни сожаления.

Вот и в правоохранительных органах упомянули, что при допросе Мамедов полностью вину и даже участие в сексуальной связи с девочкой отрицал.

- Однако впоследствии изменил свои показания и стал утверждать, что интимная близость с ребенком всё же была, но по обоюдному согласию, а о малолетнем возрасте потерпевшей он не знал, - уточнили КП-Волгоград в СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, в первый день февраля в полицию обратилась мама 13-летней девочки с заявлением об изнасиловании. В тот день ее дочь возвращалась домой из школы. Вдруг к ней подъехала «Газель». Водитель спросил у школьницы дорогу и попросил сесть на переднее сидение.Но маршрутка свернула в лесополосу, где извращенец надругался над несовершеннолетней. Возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", подозреваемого нашли. Девочка опознала его, лишь после этого он дал признательные показания. А позже выяснилось, что коллегам покаялся: бес попутал.

Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU