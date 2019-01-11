2019-01-11T13:31:38+03:00
Общество

На Крещение 2019 в Волгограде подготовят 8 купелей

Где окунуться на Крещение 2019 в Волгограде [адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Окунуться в иордань с каждым годом решают все больше волгоградцев.Окунуться в иордань с каждым годом решают все больше волгоградцев.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Вслед за новогодними праздниками верующие волгоградцы будут отмечать Крещение. Для тех, кто решит окунуться в прорубь, в Волгограде в ночь с 18 на 19 января 2019 откроют восемь купелей. Рядом с каждой будут дежурить спасатели и медики, следить за порядком будут дружинники и полицейские. В местах, где можно будет искупаться на Крещение 2019, также установят палатки для переодевания. В храмах и на берегу отслужат водосвятные молебны.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в центре Волгограда деревянную купель и натопленные палатки по традиции установят у причала №9. На центральной набережной пройдет традиционный крестный ход и главный водосвятный молебен. В Дзержинском районе купель оборудуют на Ангарском пруду. Здесь также пройдут водосвятные молебны. На набережной Тулака ждут жителей Ворошиловского и Советского районов. В Кировском иордани оборудуют ниже по течению от пристани Руднева. В Красноармейском будет две купели: одна - на Севастопольской набережной у памятника Ленину, вторая - в поселке Южный на пляже лагеря «Рассвет».

И помните, священники вовсе не настаивают на экстремальном погружении в прорубь, главное - вера в сердце и молитва.

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