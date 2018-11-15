В Волгограде в дачном доме сгорели мать и сын

И снова пожар, снова погибли люди - мать с сыном. На этот раз трагедия произошла в Советском районе Волгограда - в садоводческом товариществе «Победа». Примерно в восемь часов утра 15 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях позвонил мужчина, который ремонтировал крышу в доме на соседнем дачном участке. Он и рассказал о ЧП. На место происшествия тут же выдвинулись подразделения 4-ой и 5-ой пожарно-спасательных частей. Полыхающий дом был виден уже издалека. Когда подъехали поближе, оказалось, что в огне уже весь дачный домик. Даже крыша рухнула.

- В 08.57 пожар потушили, - отчитались в ГУ МЧС по Волгоградской области.

К сожалению, спасти людей, которые находились внутри, уже не было возможности. На пепелище обнаружили тела 57-летней женщины и ее 29-летнего сына.

Следователям и экспертам предстоит установить причину ЧП. Фото СУ СК по региону.

- По данному факту уже организована доследственная проверка, - говорят «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Известно, что домик владельцы отапливали при помощи газовой горелки. Вероятнее всего, именно из-за нее и вспыхнуло жилище.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить причину пожара.

Следователи по итогам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что с начала ноября на пожарах уже погибло 16 волгоградцев (а с сегодняшними жертвами уже 18!). И самое печальное, что сгорели из-за беспечности взрослых уже 12 маленьких детей. Пятеро из них - за последнюю неделю. Два двухмесячных близняшки погибли во время пожара 12 ноября в Кировском районе Волгограда, без крова остались четыре семьи. Еще троих малышей нашли на пепелище в Ленинске 9 ноября.

ВАЖНО!

В ГУ МЧС по региону еще раз напоминают: люди, соблюдайте правила пожарной безопасности в быту!

- Не используйте не исправные электроприборы и приборы кустарного производства!

- Не перегружайте электросети – не включайте в одну розетку несколько электроприборов. Помните, это может привести к короткому замыканию и, как следствие, возникновению пожара.

- Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, в том числе и обогревательные приборы. Не устанавливайте их вблизи легко воспламеняющихся предметов.

- Не курите в постели.

- Берегите своих детей - помните, безопасность ребёнка - это ответственность взрослых людей. Не оставляйте детей без присмотра.

И еще.

Перед началом отопительного сезона надо прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся чёрные, от проходящего через них дыма, трещины.

В случае возникновения пожара вызывайте пожарную охрану по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.