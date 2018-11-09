В Волгоградской области на пожаре погибли трое детей: полгода, два и четыре года

Трое маленьких деток - одному полгодика, двум его старшим сестричкам - 2 и 4 года - погибли на пожаре в Волгоградской области. Трагедия случилась сегодня, 9 ноября, в городе Ленинске.

Пожарным позвонила сама мать погибших деток. Это было примерно в пять часов вечера. Как смогла пояснить женщина, она трудилась на подворье, когда в доме вспыхнул пожар. Открыла дверь, а оттуда повалил густой дым. Огонь уже во всю полыхал и она не смогла пробраться к деткам. Когда пожарные приехали, огонь охватил уже весь дом.

Такую историю рассказала женщина следователям, которые теперь занимаются расследованием этой трагедии. Глава семейства в это время находился на работе, уточняют в ведомстве.

Только, когда возгорание потушили, нашли тела малышей. Спасатели уже ничем не могли им помочь.

Следователи Среднеахтубинского отдела СУ СК по региону организовали доследственную проверку по факту ЧП. Им предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Напомним, несколькими часами ранее, сегодня же 9 ноября, пожар унес жизни еще двоих волгоградцев - 82-летней женщины и 50-летнего мужчины. ЧП случилось в хуторе Новоляпичев Калачевского района. А 5 ноября пожилая мать и ее взрослый сын сгорели в доме в Волгограде.

Люди, будьте аккуратнее! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих родных!