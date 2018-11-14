16 волгоградцев погибли на пожарах в ноябре

СЕГОДНЯ 17:17 2018-11-14T17:41:04+03:00

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С начала 2018 года в Волгоградской области на пожарах погибли 123 человека, еще 145 получили ранения или отравились продуктами горения. И хотя гореть дома стали на 5,7% реже, чем в прошлом году, количество погибших в огне растет. Об этом сообщили на пресс-конференции в главном управлении МЧС по региону. И самое печальное, что сгорели из-за беспечности взрослых уже 12 маленьких детей. Пятеро из них - за последнюю неделю. Два двухмесячных близняшки погибли во время пожара 12 ноября в Кировском районе Волгограда, без крова остались четыре семьи. Еще троих малышей нашли на пепелище в Ленинске 9 ноября. Пострадали на пожарах в этом году в регионе еще 13 детей.

Всего в регионе в 2018 году произошло 2213 пожаров. Причина 57% возгораний - неосторожное обращение с огнем и непотушенные сигареты. Каждый четвертый серьезный пожар с пострадавшими происходит из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности, неисправных электроприборов и электросетей. Печи и дымоходы подвели волгоградцев в 7% случаев, столько же приходится на нарушения правил пользования газом в быту.

- Только за две недели ноября 2018 на пожарах уже погибло 16 человек, это в 3,2 раза больше чем за ноябрь прошлого года, - отметил врио начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону Олег Степаненко.

Пожарные просят волгоградцев не забывать о противопожарных правилах и не оставлять детей одних даже на пять минут.