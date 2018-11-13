Без крова остались 20 человек: погорельцам нужна помощь

Страшная трагедия произошла вечером 12 ноября в Кировском районе Волгограда. На улице Терновой полностью сгорел большой частный дом. В нем жила большая обрусевшая цыганская семья. Вернее, сразу четыре семьи. Три брата и две сестры. Один брат жил в отдельной постройке. Остальные - вместе. У каждого были дети. В огне погибли двухмесячные близнецы. Их мать Наталья безутешна. Но семье приходится решать житейские проблемы. Без крова остались двадцать человек, в том числе 11 детей. У них не осталось ни дома, ни мебели, ни одежды, ни документов. Ничего. Только обгоревший остов.

По словам соседей, из-за сильного ветра в тот вечер перехлестнуло провода. Свет в доме то гас, то опять загорался. Скорее всего, электропроводка или приборы не выдержали скачка напряжения. Большой дом был деревянным, плюс пластик, ДСП. Все вспыхнуло как спичка и в считанные минуты выгорело дотла. Да еще пожарные приехали без воды.

Мать малышей, Наталья, в тот день отправилась в банк. Семеро детей оставались под присмотром отца. Но тот ненадолго вышел из дома во двор и оттуда увидел дым. Поблизости в этот момент было как минимум трое взрослых. Они начали по одному вытаскивать из горящего здания детей. Спасли всех, кроме двоих самых маленьких. Двухмесячные близнецы спали в дальней комнате. Они сгорели заживо.

Цыганская семья жила здесь много лет, никто из соседей не смог нам сказать о них ничего плохого. И когда случилась беда, именно соседи первыми прибежали на помощь.

- Отец и дядя малышей пытались пробраться внутрь, но их удерживали силой. Было слишком опасно - начали рушиться балки, - рассказали «КП-Волгоград» друзья семьи погорельцев. - Добраться до близнецов сквозь пламя мужчинам не удалось.

Хорошо, что пожарные первым делом вынесли из кухни газовые баллоны. Иначе жертв могло бы быть больше.

Наталья пока так и не пришла в себя. Она на успокоительных, постоянно теряет сознание и никак не может осознать случившееся.

С МИРУ ПО НИТКЕ

На пепелище сейчас работают эксперты. Им предстоит установить причину возникновения пожара. Проводят проверку и следователи. Пока приютили погорельцев соседи и родственники. Администрация города обещает им всевозможную помощь.

- С погорельцами сейчас работают соцработники. Пока заявление на материальную помощь написала только одна из четырех пострадавших в пожаре семей. По закону муниципалитет может выделить до 50 тысяч рублей на каждую семью. Такой же суммой помочь может и область, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в мэрии. – Если потерявшие кров были официально прописаны или были собственниками сгоревшего дома, то по их заявлению мы готовы предоставить в их пользование временное жилье из маневренного фонда.

Как рассказала друг семьи Нина Дмитрушкова, которая занимается помощью многодетным, пострадавшие были обычной семьей. Взрослые работали, дети ходили в школу. Они никогда до этого не просили помощи. Мужчины работали на стройке, ездили на вахты, один из них был моряком дальнего плавания. Прилично зарабатывали. Но сейчас без помощи волгоградцев им не обойтись.

- Пострадавшим в пожаре нужна одежда, обувь, подушки, одеяла, продукты, канцтовары, бытовая химия – буквально все для двадцати человек, - говорит Нина. – Даже 50 рублей будут помощью. Ведь сейчас у них вообще ничего не осталось. Принести вещи можно на улицу Терновую, в дом 53 или 85. В летней кухне в сгоревшем дворе живет один из братьев с семьей. Это единственная постройка, которая уцелела. Оставить вещи можно и у знакомых погорельцев, которые их приютили.

Мы спросили у пострадавших, что им нужно в первую очередь.

- Да все нам сейчас нужно. Особенно теплые вещи. Зима скоро, на улице мороз, а мы выскочили из дома кто в чем был, - поделилась с нами Надежда.

Вещи нужны для восьми взрослых и 11 детей от двух до 12 лет. Младшие – 2 и 3 года – девочки, остальные – мальчишки 5, 7, 9, 10, 12 лет.

В редакции «Комсомолки» есть телефоны пострадавших и номера их счетов, если кто-то захочет помочь материально.