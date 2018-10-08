Из Голоса в Модный приговор: Наталья Бутусова поменяет гардероб из-за критики своей ученицы Ирины Дубцовой

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-08T14:16:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Певица Ирина Дубцова, похоже, вплотную решила взяться за своего первого и любимого педагога по вокалу - волгоградку Наталью Бутусову. Сначала она подтолкнула ее к участию в проекте «Голос 60+», где наша землячка показала высший класс, хоть и не прошла в финал. А сегодня Дубцова вдруг на всю страну обвинила Бутусову в черноте. Точнее в том, что женщина все время выбирает вещи черного цвета. А заявила она об этом во всеуслышание на передаче «Модный приговор», куда и привела свою наставницу.

- Наталья Васильевна настоящая звезда! Но три года назад она потеряла сына, и с тех пор носит только черные вещи. Этот траур стал ее стилем. А ведь раньше она была такой зажигающей, вдохновляющей, она была примером для всего города! Я хочу вернуть ту яркую женщину! - заявила Ирина на передаче, где выступила в роли обвинителя своего педагога.

Впрочем, Наталья Бутусова не сопротивлялась. Она и сама захотела наконец-то наполнить свою жизнь яркими красками.

- Я понимаю, что прячусь за черными вещами и еще больше загоняю себя в тоску. Я хочу измениться, - заулыбалась 61-летняя волгоградка. - И Ирине я доверяю. Она ж выросла буквально на моих глазах.

Наталья Бутусова поведала о том, как работала с отцом Ирины Дубцовой в одном коллективе под названием «Рандеву», о том, как они дружили семьями.

- Даже первый поцелуй моего сына, кстати, был именно с Ириной, - засмущала свою воспитанницу Наталья. - Ему тогда было лет семь лет, ей - четыре.

- А мне пришлось учиться называть ее Натальей Васильевной, а не тетей Наташей, когда пришла к ней на занятия по вокалу, - разоткровенничалась в ответ певица. - Она для меня больше, чем просто педагог. Но при этом, как видите, женщина очень скромная и нигде не рассказывает какие у нее знаменитые ученики.

Кстати, на «Модный приговор» пришла и еще одна звездная воспитанница Натальи Бутусовой - София Тихомирова. Этой девчонке всего 7 лет, а она уже покорила Максима Галкина на шоу «Лучше всех», засветилась на канале «Карусель» и еще в десятках проектов и передач. И даже эта маленькая девочка согласилась с тем, что ее педагогу нужны новые яркие вещи.

Первой отправилась переодевать наставницу Ирина Дубцова. Получилось неплохо: веселенько и ярко. Только с размером не угадала.

- Ну что ж вы Ирина так не рассчитали? - вопрошал у Дубцовой ведущий передачи и известный модельер Александр Васильев.

- Трудно спорить с Натальей Васильевной, до сих пор побаиваюсь от нее по попе получить, - смеется наша именитая землячка.

Ну, а когда с Натальей Бутусовой поработали профессиональные стилисты, и она засверкала на красной дорожке в новых нарядах, все ахнули.

- Боже, такая женщина - яркая, красивая! - оценила новый образ соведущая Эвелина Бледанс. - Теперь вам срочно нужен достойный мужчина рядом. Видимо, следующей передачей станет «Давай поженимся».

Наталья Бутусова действительно расцвела. А еще именно на этой передаче она исполнила свою давнюю мечту - спеть вместе с Ириной Дубцовой на сцене.

«Кому? Зачем? А мы им посвящаем жизнь!» - слились в такт родные души.