2018-09-13T22:20:22+03:00
Общество

Педагог по вокалу Ирины Дубцовой представит Волгоград на шоу «Голос 60+»

Наталья Бутусова прошла кастинг на Первом канале
Екатерина МАЛИНИНА
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Наталья получила музыкальное образование. Фото: из личного архива героиниНаталья получила музыкальное образование. Фото: из личного архива героини
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Шоу «Голос 60+» стартует 14 сентября в 21-30. И волгоградцам стоит его смотреть хотя бы потому, что в нем участвует волгоградка, и нам будет за кого болеть.

Наталья Бутусова - человек в Волгограде известный. Особенно в музыкальной среде. В студии JAMRECORDS в свое время она учила петь таких звезд, как Ирина Дубцова, Прохор Шаляпин, Макс Постельный и Роман Черницын из группы «Плазма» и многих-многих других.

- Я всю жизнь пела и учила петь, - рассказывает «Комсомолке» Наталья Бутусова. – Выросла в музыкальной семье, получила музыкальное образование по классу виолончели. Мой педагог советовал пропевать произведения, которые я играла. Это повлияло на мое вокальное развитие.

Наталья объездила полстраны с выступлениями: может исполнять джаз и попсу, народные песни и романсы. Но обстоятельства сложились так, что обосновалась в Волгограде. И здесь продолжала петь и учить.

У волгоградки множество талантливых учеников. Фото: из личного архива героини

У волгоградки множество талантливых учеников. Фото: из личного архива героини

Мои воспитанники выигрывают престижные музыкальные конкурсы, покоряют эстраду, выступают на самых известных сценах в составе разных музыкальных коллективов. Они благодарные ученики. У меня своя студия и новые ученики. Также сама выступаю на местных волгоградских площадках. Но я и не думала ехать в Москву и участвовать в телевизионном конкурсе.

На это волгоградку сподвигли две лучших подруги Лариса Хан и Наталья Дубцова. Они сами заполнили анкеты, потихоньку выведывая у Натальи сведения. А потом просто поставили перед фактом – нужны записи для отправки на «Первый канал».

Музыкальные редакторы пригласили женщину на кастинг, где она исполнила Джазовую композицию и песню Тины Тернер «Simply the Best».

- Я была на отборе и видела, как отреагировало жюри на выступление. Молодой красивый голос Наташи их поразил. В ней столько энергии, которой она заряжает других. В свое время она помогла многим детям «загореться» пением и сценой, в том числе и моей дочке, - говорит подруга и тезка Натальи – Наталья Дубцова - мама Ирины Дубцовой. Она живет в Москве и собирается болеть за педагога вместе с дочкой Ириной.

Теперь Наталье предстоит «зарядить» и удивить жюри, в которое вошли Пелагея, Леонид Агутин, Валерий Меладзе и Лев Лещенко. Кстати, родные певицы узнали об ее участии в «Голосе 60+» только накануне. Они и не думали, что их скромная Наташа решится на такой шаг. Теперь они будут следить за ее судьбой по телевизору. Будем верить в победу и мы, и болеть за землячку.

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