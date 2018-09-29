2018-09-29T13:52:01+03:00
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Волгоградка Наталья Бутусова: Я расстроилась, что не прошла нокауты в Голос 60+, но иду дальше

Наша землячка прекрасно исполнила песню Пугачевой «Не обижай меня!»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео Первого канала.Фото - скрин видео Первого канала.
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«Вот так всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю, Он уплывает от меня...», - слова из песни Аллы Пугачевой, которую исполнила во втором туре проекта «Голос 60+» волгоградка Наталья Бутусова, поразили всех в самое сердце, но оказались пророческими. Наша землячка прекрасно спела, ей стоя аплодировал весь зал в студии, ее засыпали комплиментами, но… Но наставница Натальи - Пелагея - отобрала в финал других участников.

- Расстроилась ли я, что не прошла дальше? Ну, конечно. Это нормально, я думаю. Безусловно, у меня были надежды на дальнейшее участие в проекте. Но тот заряд положительный, который я здесь получила, это еще одна ступень, чтобы дальше расти и добиваться еще больших успехов, - не теряет оптимизма Наталья Бутусова. - А те теплые слова, которые мне сказали зрители и слушатели уже сейчас сразу после выступления - это тоже большая победа.

Поклонники действительно засыпали волгоградку комплиментами.

«Очень мощно и нежно! Супер! Хочется слушать и слушать!», «Спела обворожительно и проникновенно! Не понимаю, почему ее не выбрали», «Наталья - лучшая на этом проекте! Ей браво!», «Бесподобная волгоградка! Пелагея просчиталась», «С уходом Натальи Бутусовой Голос 60 плюс потерял блеск», - это лишь малая часть тех комментариев, которые оставляют в соцсетях под видео с выступлением волгоградки.

И песня Игоря Николаева «Не обижай меня» в исполнении Натальи Бутусовой действительно зазвучала по-новому.

- Почему выбрали такую серьезную песню? - спросила Наталью после выступления соведущая проекта Габриелла. - Это все-таки тяжелое произведение.

- Ну, я долгие годы уже занимаюсь вокалом, я профессионал, умею петь, умею подходить к песне серьезно. И мы решились с наставниками взять Пугачеву. Правда, мы ее всю переделали. И я рада, что в таком звучании песня дошла до сердец зрителей. Надеюсь, Алла Борисовна нас не сильно поругает за этот эксперимент. Я думаю, эксперимент удался. Я своим выступлением довольна очень, - призналась Наталья.

Пелагея, кстати, тоже осталась довольная выступлением волгоградки.

- Наталья Васильевна очень крепкая певица. Она настоящий мастер своего дела! Она очень яркая, она такой лидер, - отметила наставница перед этапом нокаутов.

«Да ясно, почему не прошла дальше: у нас же пенсионная реформа, а Наталья для нее молода. Задача проекта продвигать исполнителей постарше. Мол, посмотрите, какие возможности еще у наших пожилых людей. Это поддавки!», - вот такие умозаключения сделали некоторые зрители проекта после нокаутов. Да, наша Наталья Бутусова еще слишком молода для пенсии, нам бы ее слушать и слушать.

Наталия Бутусова Не обижай меня - Нокауты - Голос60+ - Сезон 1.

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