2018-09-15T00:58:34+03:00
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Волгоградка прошла в следующий тур шоу «Голос 60+»

Наставницей Натальи Бутусовой стала Пелагея
Екатерина МАЛИНИНА
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Огненно-рыжая волгоградка зажгла зал.Огненно-рыжая волгоградка зажгла зал.Фото: кадр с видео
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Те, кто не увидел «Голоса 60+» в эфире Первого канала, срочно смотрите его в записи. Волгоградка Наталья Бутусова не просто стала участницей проекта «Голос 60+». Она прошла слепое прослушивание и теперь будет выступать в следующем этапе

Наталья Бутусова, известна в Волгограде как великолепный педагог. На ее «счету» десятки воспитанных ею артистов и артисток. Кто-то участвует в мюзиклах, кто-то выступает на международных конкурсах, кто-то, как Ирина Дубцова или Прохор Шаляпин, покорил российскую эстраду. Сама Наталия тоже поет - на местных волгоградских площадках. Но «Голос 60+» стал для нее уникальным шансом показать себя на всю страну..

Наталия Бутусова. The Best . Голос 60+. Слепое прослушивание. Фрагмент выпуска от 14.09.2018.

Поддержать Наталью на эфир приехали две лучшие подруги: из Волгограда - Лариса Хан, из Москвы – Наталия Дубцова (мама Ирины Дубцовой). Они и стали инициаторами участия волгоградки в проекте.

Для слепого прослушивания для певицы выбрали песню Тины Тернер Simply the Best. Ее, кстати, участница исполняла и на кастинге. Огненно-рыжая волгоградка устроила на сцене настоящий праздник музыки, голоса и эмоций. Удивительно, что повернулась только Пелагея. Остальные члены жюри порывались нажать кнопку, но так и не дали долгожданный «сигнал».

Наталья Бутусова будет в команде Пелагеи. Фото: кадр с видео

Наталья Бутусова будет в команде Пелагеи.Фото: кадр с видео

- Вы наверно приписали себе года, чтобы попасть на передачу, - пошутили Валерий Меладзе и Леонид Агутин, повернувшись к 61-летней Наталье, которая от силы выглядит на 50.

- Мой секрет – волшебный микрофон и зрители, - объяснила секрет молодости женщина.

- Вы звучите шикарно. Абсолютная свобода. Мне слышалась там такая серьёзная школа! Наверху просто “ух”! , - поделилась впечатлением Пелагея.

- А зря мы, мужики, не повернулись, - пожалел Леонид Агутин.

Со сцены волгоградка уходила под бурные аплодисменты зрителей.

- Я очень волновалась перед выступлением – ноги были ватные. – делится с «КП-Волгоград» Наталья Бутусова. - Хотя у меня огромный опыт, но каждый выход как первый. Особенно в этот раз. Я рада, что попала к Пелагее. Мне будет интересно учиться.

Во время слепых прослушиваний Ирина Дубцова приехать не смогла - была на гастролях, но обещала обязательно появиться в зале в следующем туре. Фото: Из личного архива героя публикации

Во время слепых прослушиваний Ирина Дубцова приехать не смогла - была на гастролях, но обещала обязательно появиться в зале в следующем туре.Фото: Из личного архива героя публикации

Кстати, сам эфир (а он идет в записи) Наталия не увидела – была на работе и пела в одном из ресторанов города. Как же удивилась женщина, когда зал встретил ее овациями и стал скандировать «Молодец!». Волгоградцы заранее увидели шоу в интернете и пришли на концерт участницы "Голос 60+". И уже для них она с удовольствием исполнила Simply the best.

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