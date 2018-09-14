За воспитание сына благодарна цыганке: мать хочет забрать найденного в Волгограде сына в Омск

СЕГОДНЯ 16:47 2018-09-14T16:49:05+03:00

Следователи и опека еще не дали окончательной оценки истории подростка, который 11 лет жил с цыганами

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Родная мать подростка, который одиннадцать лет жил с цыганами, приехала в Волгоград. Сына она хочет забрать с собой в Омск. Накануне, после встречи с сыном и съемок в телешоу, Марина Костенко пообщалась с волгоградскими следователями. Ей пришлось объяснять, как и почему она отдала четырехлетнего сына цыганам. Почему 11 лет не интересовалась судьбой сына и почему решила стать ему матерью теперь.

ОДНИМ ТАБОРОМ

Как рассказала Марина Костенко следователям, с цыганом Червоном Оглы она познакомилась в 2000 году. Завязался роман. Стали жить вместе. Она прекрасно знала, что у него есть официальная семья и двое детей, но все равно через три года родила ему сына Костю. Ни одну, ни вторую жену мужчина бросать не собирался. Более того, когда его законная семья продала дом, он с женой Натальей и детьми переехал жить в квартиру к Марине.

Так женщины стали жить вместе, деля одного мужа на двоих. Этот странный брак продолжался недолго – отец семейства умер от цирроза печени. Марина решила начать новую жизнь, а чтобы сынок не мешался, оставила его Наталье Оглы. Та уже растила двоих детей.

Наталья Костю любила. А когда решила уехать из Омска, не задумываясь, забрала и Костю. Тем более что родной матери он был не нужен. На прощание сказала Марине: «Мы в Волгоград».

У Марины к тому времени родился другой ребенок от нового мужчины, и про Костю она ему рассказывать не хотела.

Лишь однажды ей взгрустнулось, и она написала письмо на программу «Жди меня». Было это в 2015 году. Но тогда на него никто не откликнулся, и Марина опять успокоилась.

ПРОЩЕНИЕ И СЛЕЗЫ

Сейчас Марина раскаялась. Она приехала за сыном в Волгоград. Во время первой встречи плакала и просила прощения. 15-летний Костя очень хочет ей верить и надеется, что у этой истории будет хеппи-энд. Но все же Марину в беседе называет биологической матерью. Ведь настоящей мамой все эти годы ему была цыганка. Одно но - подросток мечтает учиться, получить профессию механика, а в цыганской семье его образованием не занимались.

Марина говорит, что претензий к цыганам не имеет. И очень благодарна женщине, воспитавшей ее ребенка. Наталья Оглы вырастила хорошего парня.

Костя сейчас в больнице. Он мечтает пойти учиться и стать автомехаником.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но на этом история не завершится. Мать сможет забрать сына только после того, как уладит все формальности. Продолжают работать над делом и следователи. Может возникнуть и вопрос о лишении родной матери мальчика родительских прав, которые она не исполняла все эти годы.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СКР по Волгоградской области.

Наталью Оглы следователи отпустили после беседы. К ней у правоохранителей претензий нет.

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