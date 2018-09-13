Мать плакала и просила прощения при встрече с сыном, которого 11 лет назад отдала цыганам

13 Сент. 23:23 2018-09-13T23:38:45+03:00

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Запутанная история 15-летнего волгоградского подростка, которого 11 лет назад увезли из Омска цыгане, близится к развязке. Лишь спустя годы после расставания с родной матерью он попал в поле зрения полиции - привела его туда мама друга. А уже спустя три дня Костя Костенко увиделся с родной матерью Мариной, которая прилетела за ним в Волгоград. Об этой встрече подросток мечтал много лет. Но вряд ли он представлял, что пройдет она под прицелом телекамер. Раскаявшаяся мать плакала и просила у сына прощения. Ведь ребенка у нее никто не похищал, она сама отдала его цыганской семье. И лишь однажды за все это время пыталась искать сына - написала письмо в программу «Жди меня». Со съемочной группой этого телешоу Марина и прилетела в Волгоград. И сразу отправилась на съемки встречи с сыном в больницу Волжского, где сейчас проходит обследование Костя.

Во время встречи с родной мамой (сам факт родства еще придется доказать), подросток стеснялся, вел себя очень скромно. На вид - практически без эмоций. Хотя, кто знает, что в это время творилось внутри. Ведь, по сути, свою родную мать подросток не знал. Он был совсем маленьким, когда стал жить в семье отца - с его законной женой и детьми.

На вопрос, чувствует ли он обиду, Костя ответил: «Какие у меня могут быть обиды? Я ее просто не знал». Мать с сыном пообщались несколько минут. Марина попросила у сына прощения, обещала забрать с собой в Омск. Сначала Костя колебался, просил время на раздумья. А, может, ему просто нужно было посоветоваться с друзьями, которые в это время ждали его в палате.

Цыганская семья жила в Волгограде на съемных квартирах. Соседи на них не жаловались.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Я УМЕЮ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ!»

- Зачем вы врете? - было первое, что услышал корреспондент «КП-Волгоград» во время встречи с Костей. - Почему журналисты пишут, что я не умею писать и читать?

Все это время Костя следит за новостями, главным героем которых он стал. И больше всего его возмущает сравнение с «маугли».

«Полицейские установили, что у подростка не имеется никаких документов, он никогда не посещал учебные заведения, читать и писать не умеет, на учетах в поликлиниках и других медучреждениях не состоит», - именно так представили Костю в первом официальном пресс-релизе на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области.

От подростка веет смятением. Но в то же время чувствуется в нем какая-то твердая решимость. И полное осознание происходящего. Он прекрасно понимает, что это - не сон, и далеко не сказка. Но все же рад, что его история получила огласку, что из Омска приехала мать. Костя верит, что все завершится хеппи-эндом.

- Каким ты представляешь себе этот хеппи-энд? – спрашиваю Костю.

- Уйти с документами и с образованием в закат, - парень улыбается. Он уже решил, что хочет выучиться на автомеханика. Хотя машины Костя видел только издалека, его к ним тянет.

Костя немного напряжен. Встреча с Мариной Костенко далась ему нелегко. Да и вся эта известность тоже. Но глаз он не прячет. Смотрит прямо, отвечает, не задумываясь. Только когда разговор зашел о матери, замялся.

После долгожданной встречи с родной матерью подросток в смятении. Но Костя верит, что все будет хорошо.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- С кем бы ты хотел остаться жить?

- С моей, наверное, биологической мамой.

- Вы сегодня пообщались. Ты понял, что она своя, родная?

- Угу.

- Как она к тебе отнеслась?

- …С теплотой.

- Как ты все это переживаешь?

- С ума пока еще не сошел, - шутит Костя и добавляет. - В душе я - панк.

Он увлекается панк-роком, учится играть на гитаре. А вот фильмы любит смотреть душевные - комедии, мелодрамы.

- Из книг, наверное, больше всего люблю поэзию Пушкина. Вообще я мало читал, но когда его читаю, прямо на душе легче становится, - рассказывает Костя.

- И еще - я умею читать, писать, считать. Никогда меня не заставляли попрошайничать или где-то работать против моей воли, - на прощание Костя просит расставить все точки над «i». - Этого никогда не было. Хочу, чтобы все это знали!

Подросток собирается поддерживать отношения с друзьями. В то время, пока Костя встречался с приехавшей из Омска матерью, его в больничной палате ждала и поддерживала Инна Чайченко – мама друга, которая привела его в полицию. Если ожидания подростка не оправдаются, она готова принять его в свою семью. Инна считает, что Костя заслуживает лучшего.

- Я сегодня была счастлива, от того, что счастлив Костя. Мне самой от этой шумихи ничего не надо! Главное, чтобы у Кости все в жизни наладилось, это самая большая награда для меня. За все мои страхи, усталость, клевету и искажение в прессе моих слов, - говорит Инна Чайченко. - Как бы страшно и больно мне не было, я всегда готова бить в колокола и не оставаться равнодушной в судьбе Кости, очень светлого мальчика, но никак не «маугли».

Инна Чайченко приняла сына друга, как родного. И пошла в полицию, чтобы помочь мальчику. Фото: из личного архива героя публикации

МАТЕРИ ПРИДЕТСЯ ДОКАЗАТЬ СВОИ ПРАВА

Сейчас Марина Костенко хочет забрать Костю с собой в Омск. Но так просто ребенка ей не отдадут. Сначала придется пообщаться с волгоградскими следователями и уладить все вопросы с правоохранительными органами. К ним Марина и отправилась после встречи с сыном.

После придется доказывать родство, вплоть до теста ДНК. Ведь за одиннадцать с лишним лет в цыганской семье могло случиться всякое. Нужно будет и оформить все необходимые документы.

Пока не придут результаты обследования, подросток останется в инфекционной больнице. Косте там неплохо. Его навещают друзья. А медсестры и врачи даже немного балуют. Если процесс оформления затянется и никаких противопоказаний для нахождения в детском коллективе у Кости не найдут, его переведут в социально-реабилитационный центр. А уже оттуда - домой. И в школу. Навстречу мечте.

Напомним, в поле зрения полиции 15-летний Костя попал 10 сентября. В райотдел его привела мама друга Инна Чайченко. Оказалось, что более 11 лет мальчик жил в цыганской семье, последние восемь лет - в Волгограде.

Родился Костя от цыгана. Правда, у того уже была жена Наталья Оглы и дети. Мать мальчика Марина Костенко об этом прекрасно знала. Женщины с детьми даже какое-то время жили вместе. Потом ветхий дом расселили. И жены разъехались. Но Костя остался в цыганской семье. Родная мать не возражала, искать сына особо не пыталась. Приемная мать относилась к нему неплохо. Но в школу не отдала. А Костя больше всего мечтал учиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/668662" frameborder="0"></iframe> Обыск в семье цыган, где жил вывезенный из Омска подросток.

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