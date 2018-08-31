Программа праздника 1 и 2 сентября 2018 в Волгограде: фестиваль скорости, шоу фейерверков, фестиваль еды, силовой экстрим, Иван Дорн и салют

СЕГОДНЯ 02:10 2018-08-31T02:37:48+03:00

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Отмечать 429-й день рождения Волгоград в 2018 году впервые будет в первые выходные осени. В программе на День города в Волгограде 1 и 2 сентября 2018 - фестиваль скорости и фестиваль еды, концерты и флешмобы, развлечения для детей и взрослых, соревнования по силовому экстриму, фестиваль фейерверков и салют. Хедлайнером гала-концерта 1 сентября станет Иван Дорн. Праздник пройдет на четырех городских площадках. Впервые среди них не будет Центральной набережной, которая закрыта на ремонт. Что и где будет интересного, подскажет «КП-Волгоград» (Полная программа праздника 1 и 2 сентября 2018 в Волгограде).

Учтите, в День города в Волгограде перекроют дороги, а общественный транспорт будет ходить в усиленном режиме.

1 СЕНТЯБРЯ

Главной площадкой в День города - 2018 в Волгограде станет пойма реки Царицы у музея «Россия - моя история». 1 сентября с 11.00 до 22.00 здесь устроят массу развлечений для всей семьи, детворы и молодежи. В программе фестиваля - музыка, футбольные страсти, творчество и еда, мастер-классы и квесты. На площади покажут сериалы, устроят танцы, познакомят с йогой. На сцене будут искрить хорошим настроением местные кавер-группы, приглашенной звездой станет Иван Дорн - концерт в Волгограде начнется в 21.00. А праздничный фейерверк начнется 1 сентября 2018 в 22.00.

Вкусно, интересно и весело будет 1 и 2 сентября в Комсомольском саду. 1 сентября с 11.00 до 18.00 в горсаду пройдет фестиваль еды «срЕДА». Здесь всем гостям предложат отведать блюда из разных уголков мира, приготовленные в формате «открытой кухни». Помимо угощения в праздничной программе фестиваля еды в День города в Волгограде - детские мастер-классы, игры, квесты и флешмоб с разбиванием большой бумажной пиньяты с конфетами. В это же время в парке развернутся фестиваль национальных культур «От Волги до Дона» и большой фольклорный праздник.

На площади Павших Борцов 1 сентября с 10.00 до 14.00 актеры и реконструкторы покажут сюжеты из старого Царицына и расскажут историю города в лицах. Для волгоградцев выступят местные кавер-группы и ансамбли. 1 сентября с 14.00 до 18.00 на площади устроят зрелищные соревнования по силовому экстриму десять русских богатырей, покажут класс и бодибилдеры, тяжелоатлеты и борцы. А в 18.00 стартует фитнес-марафон: массовая зарядка, показательные выступления спортсменов, мастер-классы.

В парке Победы у стадиона «Волгоград Арена» 1 сентября 2018 с 10.00 до 17.00 пройдет отборочный этап молодежного фестиваля «Царицын Арт Стрит», где свое мастерство покажут любители хип-хопа и брейка. А с 17.00 до 19.00 - турнир по воркауту.

«Луконинский пленэр» пройдет 1 сентября с 17.00 до 20.00 в сквере Маргариты Агашиной напротив краеведческого музея. Здесь можно отдать в добрые руки ненужные книги, сразиться в шахматы и почувствовать себя настоящим художником. Развлекать гостей будут барды и ансамбль «Казачья воля», поэты прочтут свои стихи, а мастера предложат необычные сувениры.

С днем рождения, Волгоград!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

2 СЕНТЯБРЯ

2 сентября с 11.00 до 18.00 развлекать гостей в Комсомольском саду будут музыканты, танцоры и артисты цирка. В парке продолжится фестиваль еды. Фишкой мастер-классов в этот день станет ручной отжим горчичного масла. А с 13.00 до 22.00 гостей ждет фестиваль живой музыки «Птицы перелетные». На сцену выйдут семь известных волгоградских рок-групп.

На площади Павших Борцов в Волгограде 2 сентября с 8.00 до 18.00 пройдет фестиваль скорости. В программе Drift battle, выставка тюнингованных авто, тест-драйвы и развлечения.

В парке Победы 2 сентября с 18.00 до 22.00 состоится финал фестиваля молодежных субкультур. На сцене с 14 часов начнется концерт. В 16.00 лучшие номера из своего репертуара покажут артисты Музыкального театра, в 17.00 - Молодежный театр. С 17.00 до 21.00 в парке развернется фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Игры, конкурсы, флешмобы, развлечения подготовили для всей семьи.

На площадке у интерактивного музея «Россия - моя история» в пойме Царицы 2 сентября с 10.00 до 15.00 пройдет детский конкурс рисунков на мольбертах, здесь же будут работать творческие мастерские, аквагрим и трогательный зоопарк. В программе праздника - кадетский арт-моб и концерт. 2 сентября с 15.00 до 19.00 мастер-классы для ребят проведут лучшие художники города. Веселить народ будут аниматоры и клоуны. Живые скульптуры и шоу мыльных пузырей ждут любителей селфи. С 15.00 до 18.00 будет работать «Баня Фест», где лучший банщик России научит правильно париться в баньке по-русски, с веничком. Баню растопят прямо у музея. Вокруг развернутся народные гулянья.

Красочным финалом Дня города в Волгограде 2 сентября станет гала-концерт в 19.30. Яркую точку праздника поставит фестиваль фейерверков «XXI век. Феерия» - он начнется 2 сентября в 21.00. В программе - часовое огненное шоу фейерверков из 30 тысяч салютов, для которого используют 30 тонн пиротехники. Участники конкурса подготовили уникальные программы. Видно разноцветные салюты будет издалека - яркая феерия растянется на триста метров.

У консерватории на улице Мира 2 сентября с 12.00 до 18.00 волгоградцев ждут выставка, флешмобы, квесты и концерт.

Молодежный фестиваль «ПАРКовка» припаркуется 2 сентября с 17.00 до 19.00 в парке Дружбы «Волгоград - Баку».

Фестиваль национальных культур устроят 1 и 2 сентября с 10.00 до 20.00 в ЦПКиО.

Фестиваль фейерверков продлится почти час.Фото: Андрей МИРЕЙКО

ВАЖНО!

Без алкоголя и машины

Учтите, в День знаний, 1 сентября, в Волгограде алкоголь будет под запретом. Спиртное нельзя будет купить с 8.00 до 16.00 в магазинах на территории всей области. В кафе и ресторанах в этот день предложат только слабоалкогольные напитки. Ограничат продажу «зеленого змия» в местах массовых гуляний 1 и 2 сентября.

В праздничные дни большое внимание уделят безопасности. Пускать в места проведения праздничных мероприятий будут через рамки металлоискателя. Следить за порядком будут тысячи полицейских, Росгвардия и казаки. Помогать им будут курсанты и дружинники.

Дороги рядом с главными площадками праздника в День города перекроют - у парка в пойме и на площади Павших Борцов будет пешеходная зона. Водителям советуют пересесть в выходные на общественный транспорт. Трамваи, троллейбусы и автобусы 1 и 2 сентября будут ходить до позднего вечера в усиленном режиме.

КАК ПОГОДКА?

Дождика синоптики в праздничные выходные не обещают. Днем с пятницы по воскресенье будет довольно жарко - температура будет держаться в районе +31...+33°С. Тем же, кто планирует гулять допоздна и возвращаться домой после салюта, лучше прихватить с собой теплый кардиган или куртку. К ночи похолодает до +17...+19ºС. А ветерок в пойме будет свежим.

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