День города 2018 в Волгограде: Фестивали фейерверков, скорости и еды, русские богатыри и Иван Дорн – программа мероприятий

СЕГОДНЯ 19:50 2018-08-27T20:02:25+03:00

Что интересного будет, куда пойти и что посмотреть на День города в Волгограде 1 и 2 сентября 2018 [полная программа праздника]

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В этом году Волгоград масштабно отметит День города 1 и 2 сентября 2018. Девиз праздника: «Волгоград - город ярких и творческих людей». Свой 429-й день рождения город встретит красивым и нарядным. В программе мероприятий на День города 2018 в Волгограде - десятки интересных событий, концерт, флешмобы, фестиваль фейерверков и салют. Хедлайнером праздничного концерта 1 сентября 2018 станет обладатель премии MTV EMA-2017 Иван Дорн, а 7 сентября в Волгограде выступит Денис Майданов. Из-за ремонта Центральной набережной главные события развернутся в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» и на площади Павших Борцов, в парке рядом с музеем в пойме Царицы и в Комсомольском саду. Отметят праздник в День города и в районах Волгограда.

ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ, ФОЛЬКЛОР И РОК-МУЗЫКА

Вкусно, интересно и весело будет 1 и 2 сентября в Комсомольском саду. Здесь устроят гастрономический фестиваль «срЕДА», где волгоградцы смогут отведать блюда разных стран и народов. Повара будут творить в формате «открытой кухни». Для детворы подготовили особую программу с мастер-классами, играми, квестами и даже с постройкой вигвама. Призы будут, конечно же, вкусными. А в финале устроят флешмоб с разбиванием пиньяты с конфетами. 2 сентября развлекать гостей будут музыканты, танцоры и артисты цирка. А фишкой мастер-классов станет ручной отжим горчичного масла.

Комсомольский сад:

1 и 2 сентября 2018 с 11.00 до 18.00 - фестиваль еды.

1 сентября 2018 с 11.00 до 18.00 - ХI фестиваль национальных культур «От Волги до Дона», с 18.00 до 20.00 - фольклорный праздник.

2 сентября 2018 с 12.00 до 20.00 - фестиваль рок-музыки «Птицы перелетные».

СТАРЫЙ ЦАРИЦЫН, ФЕСТИВАЛЬ СКОРОСТИ И РУССКИЕ БОГАТЫРИ

Еще одной точкой притяжения в День города 2018 в Волгограде станет площадь Павших Борцов. Здесь устроят экскурс в историю и экстрим. 1 сентября с 10 до 14 часов актеры и реконструкторы воссоздадут на главной городской площади атмосферу старого Царицына. Гостям покажут историю города в лицах, сражения за крепость, ярмарки и народные гулянья, а на экране будут крутить фото- и видеохронику. На сцену выйдут ансамбли «ЦарицынЪ» и «Конкордия», кавер-группы, а в финале артисты хором споют «С днем рождения, Волгоград!». С 14.00 до 18.00 свое мастерство покажут волгоградские спортсмены, здесь же пройдут соревнования по силовому экстриму с участием 10 русских богатырей - чемпионов России, Европы и мира. Им под силу толкать 150-килограммовые бревна, таскать на тросе 15-тонный автомобиль, и это далеко не предел возможностей. Покажут себя представители пауэрлифтинга и бодибилдинга, тяжелоатлеты и борцы. Здесь же пройдет фитнес-марафон.

Воскресенье, 2 сентября 2018, на площади Павших Борцов также станет днем экстрима и местом силы для любителей скорости и прокачанных автомобилей. Здесь с 8 до 18 часов устроят Drift battle, выставку тюнингованных авто, будут и тест-драйвы, и развлечения.

Площадь Павших Борцов:

1 сентября 2018 с 10.30 до 14.00 - театрализованное представление «Крепость славную Царицын возвели на Волге».

1 сентября 2018 с 14.00 до 20.00 - силовой экстрим, выступления богатырей, с 18.00 до 20.00 - фитнес-марафон.

2 сентября 2018 с 8.00 до 18.00 - фестиваль скорости.

Крутые тачки и красивые девушки, скорость и драйв.Фото: Екатерина СИМОХИНА

КОНЦЕРТЫ, ТЕАТРЫ, ХИП-ХОП, БРЕЙК И ВОРКАУТ

Парк Победы у стадиона станет большой концертной площадкой, где в День города 1 и 2 сентября 2018 коллективы будут сменять друг друга в режиме нон-стоп. Для молодежи здесь устроят турнир по воркауту, хип-хоп и брейк-данс баттлы. 1 сентября - отборочный тур, 2 сентября - финал.

Специальную концертную программу к Дню города Волгограда подготовили Музыкальный и Молодежный театры. Это сотня вокалистов, актеров, хор, балет, оркестр и самые лучшие фрагменты из самых любимых спектаклей и мюзиклов.

Парк Победы у стадиона «Волгоград Арена»:

1 сентября 2018 с 10.00 до 17.00 и 2 сентября с 18.00 до 22.00 - фестиваль хип-хоп культуры «Царицын Арт Стрит».

1 сентября 2018 с 17.00 до 19.00 - турнир по воркауту.

2 сентября 2018 с 14.00 - 16.00 - концерт, в 16.00 - концерт Музтеатра, в 17.00 - концерт Молодежки.

2 сентября 2018 с 17.00 до 21.00 - фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче.

ПАРИМСЯ В БАНЕ, ИГРАЕМ С ДЕТЬМИ, СЛУШАЕМ ЗВЕЗД, СМОТРИМ САЛЮТ И ШОУ ФЕЙЕРВЕРКОВ

Главной площадкой празднования в День города - 2018 в Волгограде станет новый парк у музея «Россия - моя история» в пойме Царицы. В программе праздника - концерт приезжей звезды Ивана Дорна, попарят в бане и покажут полуторачасовой фестиваль фейерверков. Для детей здесь будет просто море развлечений, не придется скучать и родителям, и молодежи.

С утра до позднего вечера 1 сентября у музея устроят семейный фестиваль. В программе - музыка, спорт, детские радости, здоровье и красота, творчество и еда, мастер-классы и квесты. Под открытым небом будут крутить любимые сериалы, здесь же научат танцам, йоге и кулинарному мастерству. Зажигать публику будут Night Live Project, кавер-группы Atika и THE PUHOVIKS, хедлайнером станет Иван Дорн. А в финале 1 сентября в 22.00 начнется фейерверк. Смотреть его лучше от музея, с моста или на склонах поймы Царицы.

Детвору 2 сентября с 10.00 до 15.00 ждут конкурс рисунков на мольбертах, творческие мастерские, аква-грим и трогательный зоопарк. Кадеты покажут танцевально-спортивный арт-моб, в программе также концерт и фотовыставка. 2 сентября с 15.00 до 19.00 ребят научат мастерить, рисовать, создавать треш-арт и оригами. Лучшие работы покажут тут же на выставке. Здесь же покажут шоу оживших скульптур, ростовых кукол и клоунов, устроят фестиваль «Кигуруми», шоу мыльных пузырей и концерт.

Еще одной фишкой праздника в День города 2018 в Волгограде станет «Баня Фест». Приедет на него из Москвы лучший банщик России Василий Ляхов. Он покажет волгоградцам, как правильно отстегать друга веником, раскроет секреты правильной бани. А мастер-классы будут проходить прямо в парилке - дровяную баню установят у музея «Россия - моя история». Детей и взрослых ждут игры и конкурсы, чай с бубликами и призы.

Ну, а венцом и главным событием Дня города - 2018 в Волгограде станет фестиваль фейерверков. Это пять команд пиротехников из разных городов России, 30 тонн «снарядов», более 30 тысяч красочных залпов и 50 минут необычайного яркого зрелища. Небо украсят не просто яркие вспышки - разноцветные салюты будут рисовать в небе картины и композиции, а панорама растянется на 300 метров. Каждое выступление продлится не меньше семи минут. Кто подготовит шоу фейерверков круче - определят жюри и сами волгоградцы. Каждая команда покажет эксклюзивную программу.

Парк в пойме Царицы:

1 сентября 2018 с 11.00 до 22.00 - фестиваль, 22.00 - салют.

2 сентября 2018 с 10.00 до 19.30 - городской праздник, с 15.00 до 18.00 - «Баня Фест».

2 сентября 2018 с 19.30 до 21.00 - гала-концерт

2 сентября 2018 с 21.00 до 22.00 - фестиваль фейерверков XXI век. Феерия в Волгограде

Салют и фестиваль фейерверков на этот раз покажут в пойме реки Царицы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» И ЗВУЧАНЬЕ ДУДУКИ

Музей Машкова в канун Дня города приглашает волгоградцев за вдохновением на арт-проект «Сон в летнюю ночь», главной темой которого станут музыкальные инструменты в искусстве. В программе - концерт и мастер-классы от известных музыкантов и художников, выставка, лекции и детская секция. А фишкой этого года станет звучание редких музыкальных инструментов, в том числе и дудуки. В Армении этот духовой деревянный инструмент называют циранапох, что в переводе означает «душа абрикосового дерева». Говорят, она способна достучаться до глубины души и заставить плакать даже искушенного зрителя. Вместе с известными художниками каждый сможет поучаствовать в живописной импровизации под музыку. И не в одной.

Детская программа начнется 30 августа 2018 в 15.00. С 16 часов зазвучат глюкофоны, а в 17.00 можно будет познакомиться с уникальными инструментами и мастером. В 18.00 на сцену выйдет квартет саксофонистов, а гости будут творить вместе с художником Ириной Тур. В 19.00 наступит время импровизации Дмитрия Арутюнова, в 20.00 - Ани Айрапетян, в 19.30 всех пригласят на экскурсию, а в 20.30 начнется вечер романсов.

Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37. 30 августа, c 15.00 до 22.00.

КАК ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОРОДА В РАЙОНАХ

Тракторозаводский район

29 августа, с 17.00 до 20.00 - фестиваль спорта, Спартановка, парк Аттракционов.

31 августа в 18.00 - детский праздник, площадь у «Ударника».

1 сентября в 17.00 - концерт, акция «Здоровый город», Спартановка, парк Аттракционов.

Краснооктябрьский район

31 августа в 16.30 - праздник, парк 70 лет Победы.

31 августа в 17.00 - танцы, с 18.00 до 20.00 - концерт, парк Гагарина.

1 сентября с 10.30 до 11.30 - фотовыставка у загса, ул. Еременко, 92.

1 сентября с 11.00 до 19.00 - концерт, танцы, парк Гагарина.

1 сентября с 17.00 до 19.00 - ретротанцы, площадь у Царицынской оперы.

Центральный район

2 сентября с 12.00 до 15.00 - выставка, квесты, концерт, у консерватории, ул. Мира, 5а.

2 сентября с 15.00 до 18.00 - шоу-программа, флешмоб, концерт, выставка художников, у консерватории, ул. Мира, 5а.

1 и 2 сентября с 10.00 до 20.00 - фестиваль национальных культур, ЦПКиО.

2 сентября с 17.00 до 19.00 - молодежный фестиваль «ПАРКовка», парк Дружбы «Волгоград - Баку».

Дзержинский район

31 августа в 18.00 - концерт, р. п. Гумрак.

1 сентября в 11.00, 17.00 - праздник, 18.00 - фестиваль казачьей песни, 19.00 - концерт, парк «Семейный».

1 сентября, 12.00 - праздник, школа № 82.

Ворошиловский район

1 сентября с 11.00 до 13.00 - детский праздник, с 18.00 до 20.00 - концерт, сквер Саши Филиппова.

2 сентября с 10.00 до 12.00 - фестиваль «День урожая», сквер Саши Филиппова.

Советский район

1 сентября в 17.00 - концерт, р. п. Горьковский.

Кировский район

1 сентября с 15.00 до 19.00 - фестиваль «Дружба», у «Авангарда».

Красноармейский район

1 сентября с 17.00 до 19.00 - молодежный фестиваль «Пестрое небо Красноармейска», с 18.00 до 20.00 - танцевальный марафон, Севастопольская набережная.

2 сентября с 16.00 до 18.00 - «Трамвай желаний», маршрут № 11.

31 августа - 2 сентября, с 10.00 до 17.00 - фестиваль «Спортивный город», массовая зарядка, турнир по стритболу, праздник, Севастопольская набережная.

31 августа с 15.00 по 17.00 - концерт, парк «Пионерский», ул. 40 лет ВЛКСМ - пр. Столетова.

1 сентября с 18.00 до 20.00 - арт-бульвар, б-р Энгельса.

1 сентября с 15.00 до 17.00 - детские праздники, ТОС «Буревестник-3», ТОС «На Вилянской», ТОС «Водники», ТОС «Буревестник».

1 сентября с 17.00 до 19.00 - детский праздник, ТОС «Микрорайон 608».

2 сентября с 18.00 до 21.00 - концерт, б-р Энгельса.