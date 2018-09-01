Волгоград отмечает День города: онлайн-трансляция праздника

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-01T08:47:44+03:00

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Царицыну - Сталинграду - Волгограду исполнилось 429 лет. День города в 2018 году город-герой отмечает в первые выходные осени - 1 и 2 сентября. Хотя дата и не круглая, праздник обещают яркий, масштабный и необычный. Так что смотрите программу на День города и выбирайте самое интересное. Отличного вам праздника! А корреспонденты «КП-Волгоград» расскажут о самых ярких его моментах в прямой онлайн-трансляции с улиц города.

1 сентября главными событиями в программе праздника в Волгограде станут фестиваль еды в Комсомольском саду, семейный фестиваль, концерт Ивана Дорна и фейерверк в пойме реки Царицы, реконструкция и силовой экстрим на площади Павших Борцов, а также молодежная тусовка в парке Победы у стадиона.

2 сентября в праздничной программе на День города масса фестивалей - скорости, рока, еды, молодежных субкультур и даже бани. А ярким финальным аккордом станет фестиваль фейерверков.

День города 2018 в Волгограде: полная программа мероприятий

Учтите, дороги в центре перекроют с вечера 31 августа до конца дня 2 сентября [схема перекрытия дорог]. Зато общественный транспорт в День города перейдет на усиленный режим работы [расписание общественного транспорта], а электрички будут делать остановку на Мамаевом Кургане [расписание электричек]. Праздник совпадает с Днем знаний, так что в городе будет действовать запрет на алкоголь.