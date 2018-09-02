День рождения Волгограда завершился красочным шоу пиротехников

СЕГОДНЯ 22:28 2018-09-02T22:29:59+03:00

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Красочным полуторачасовым пиротехническим шоу завершилось празднование 429-летнего Дня рождения Волгограда. Красочные залпы никого не оставили равнодушными.

«Пять! Четыре! Три! Два! Один! Залп», - ведущие праздничного гала-концерта вместе с волгоградцами дали старт первым залпам. В эту же секунду ночное небо над Волгоградом озарилось всеми цветами радуги.

На каждый залп волгоградцы реагировали восторженными крикамиФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сердца, звезды, пионы, огненные шары, золотистые стрелы, пронзающие ночное небо Волгограда – это далеко не полный перечень всех тех фигур, что увидели пришедшие на праздник волгоградцы. Каждый залп коренные жители города и приехавшие на праздник гости встречали восторженными криками и аплодисментами. Это был как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Это шоу лучше всего было смотреть вживуюФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не обошлось и без сюрпризов. Между четвертым и пятым залпами была весьма внушительная пауза. Разочарованные горожане начали разбредаться по остановкам. Но когда Астраханский мост и прилегающие к нему улицы практически опустели, в небо вновь взмыли разноцветные огненные шары. Последняя, пятая картина, была, пожалуй, самой красочной и самой зрелищной. Так что самые стойкие оказались сполна вознаграждены за терпение, вдоволь налюбовавшись великолепным красочным шоу, которое устроили пиротехники из пяти регионов России, в том числе и Волгограда.