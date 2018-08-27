Маме шестиклассника, который расклеил объявления на подъездах с криком о помощи, сделали операцию

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-27T15:26:08+03:00

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В волгоградской больнице №25 завершилась уникальная операция по установке стента на поврежденный аневризмой сосуд головного мозга. На операционном столе лежала 41-летняя Светлана Сидорова – ее 12-летний сын Ваня искал нужное для мамы лекарство, расклеив по подъездам тетрадные листочки с просьбой о помощи. На помощь семье откликнулись люди со всего мира, и нужное лекарство удалось найти за считанные дни, а лечением Светланы занялись светила российской нейрохирургии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения региона, операцию провел руководитель центра Центра ангионеврологии Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Кирилл Орлов.

По словам доктора Орлова, персонал и оборудование специализированного отделения больницы №25 позволяли сделать операцию, не переводя пациентку в какой-либо другой сосудистый центр:

-В нейрохирургии не бывает простых операций, - прокомментировал доктор Орлов. – Эта операция сложная, без разреза на голове, но плюс ее в том, что уже на следующий день человек может уйти домой. Нам предстоит поставить стент, который перекроет шейку аневризмы. Он замедляет кровоток в сосуде, и аневризма со временем полностью рассасывается, а человек возвращается к относительно нормальной жизни.

По словам нейрохирурга, каждый год год от такого заболевания страдает огромное количество людей. При этом сразу прооперировать пациентку не было возможности – сначала нужно было стабилизировать ее состояние. Уникальность же операции в том, что сам стент нужно правильно подобрать и установить именно там, где это требуется. К тому же стоит этот эндопротез очень дорого.

Сосудистый хирург, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы №25 Андрей Легкий уверил, что операция прошла успешно:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/665071" frameborder="0"></iframe> «Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

-Пациентка поступила к нам в состоянии средней тяжести после перенесенного субарахноидального кровотечения. Врачи нашего отделения выполнили ангиографию, по ее итогам было принято решение о проведении эндоваскулярной операции и установке эндопротеза. После операции женщина еще некоторое время побудет под наблюдением врачей. «Нимотоп», назначенный в острой стадии заболевания, ей сейчас не нужен.

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