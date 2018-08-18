Волгоградцы нашли лекарство, чтобы спасти маму шестиклассника Вани

СЕГОДНЯ 17:26 2018-08-18T17:51:12+03:00

Теперь у Светланы есть лекарство на курс лечения. А значит, есть шанс на выздоровление. Фото предоставлено героями публикации.

Объявления, написанные мальчишкой от руки и расклеенные по подъездам, растрогали волгоградцев и они откликнулись на крик о помощи

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- Нашли нам люди «Нимотоп». Целых три пачки – то, что осталось у волгоградцев в домашних аптечках. Так что на курс лечения нам точно хватит, - с нескрываемой радостью говорит старший сын Светланы Сидировой Андрей. – Люди звонят почти беспрерывно: предлагают помощь и деньги. У меня даже слов нет, чтобы выразить им благодарность. Телефоны разрываются от звонков.

Шестиклассник Ваня, на крик о помощи которого и отозвались тысячи людей, тоже вздохнул с облегчением.

Напомним, это он от руки написал объявления со словами «Помогите вылечить маму! Нужно лекарство «Нимотоп», и развесил их по подъездам. Признается, подумал, что именно так люди поймут – его просьба не фэйк и не обман.

Кстати, на следующий день после того, как 12-летнему мальчишке стали звонить посторонние волгоградцы и предлагать помощь, он написал новое объявление: «Уважаемые жильцы, спасибо тем, кто не остался равнодушным. Иван». Он приклеил его рядом с предыдущим.

Фото группы "Чат помоги Ване и его маме".

В группе «Чат помоги Ване и его маме» сотни людей уже со всех уголков мира предлагают помощь.

«Я живу в Израиле, могу переслать вам лекарство. Будет у вас через пару недель», «В Уфе нашла упаковку в ампулах. Напишите адрес, куда прислать», «Еду в вашу сторону из Украины, могу привезти», «У нас, в Минске есть Нитоп - это то же лекарство, название только другое, производство Греция. Могу помочь, но нужны координаты» - и таких сообщений десятки.

Марина Петрухина, которая первой в Волгограде отозвалась помочь мальчишке, сама того не желая, вдруг стала координатором – связующим звеном между желающими помочь и семьей Сидоровых. Признается «Комсомолке»: «Устала, но очень горжусь нашими людьми – отзывчивыми и соучастными».

Она тоже весь сегодняшний день провела в разъездах: собирала школьные вещи у волгоградцев для Вани, и лекарство. Она отвезет Светлане еще три упаковки препарата.

- Если вдруг у нас останется лекарство, мы обязательно его передадим тем, кто в нем нуждается. Также, как сейчас его отдали волгоградцы нам, - говорит Андрей.

Кстати, сегодня к маме Светлане приходил лечащий врач – взял на контроль назначение и лечение.