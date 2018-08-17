2018-08-17T16:31:39+03:00
Общество

«Помогите вылечить маму!»: шестиклассник из Волгограда написал крик о помощи на подъездах

Мальчишка попросил волгоградцев найти лекарство для больной матери
Наталья ГЛАЗУНОВАСергей ВИКТОРОВ
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Школьник решился на отчаянный шаг, когда остался с бедой один на один. Фото группы ВК.Школьник решился на отчаянный шаг, когда остался с бедой один на один. Фото группы ВК.
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«Уважаемые жильцы. Просим вас не быть черствыми и неравнодушными, очень нужно лекарство Нимотоп! Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван», - вот такое объявление, написанное детским еще корявым почерком, появилось накануне вечером подъездах в одном из домов Красноармейского района Волгограда.

Трогательное до слез. В нем нет фамилий или номера счета в банке. Есть только телефон. Детский почерк не спутаешь ни с чем. А значит, действительно случилась беда. А это крик маленькой души!

Один из жителей случайно наткнулся на это объявление, сфотографировал и выложил в соцсети. За несколько часов сотни волгоградцев отозвались с желанием помочь семье.

Первой позвонить по указанному в объявлении номеру решилась Марина Петрухина. Говорит, не смогла просто пройти мимо, а ситуация в семье оказалась действительно критической.

«ЕСЛИ ВЫЖИВУ, ПОПРОБУЮ СОБРАТЬ ВАНЮ В ШКОЛУ»

Я спросила, чем мы можем помочь: деньги собрать или мальчишку в школу. А она написала: «Если доживу до сентября, то попробую собрать через Ваню», - я расплакалась, говорит Марина.

Светлана – так зовут 43-летнюю маму, для которой мальчишка ищет лекарство. Ваня – тот самый автор объявления, учится в шестом классе. Это он от бессилия решился на такой шаг, когда мама оказалась на грани смерти.

У Светланы случился инсульт. Женщину забрали в реанимацию. Спасли. Но поставили неутешительный диагноз – «спонтанное субарахноидальное кровоизлияние с аневризмой». Состояние тяжелое. Угроза второго инсульта очень велика.

Чтобы снизить риск, женщине прописали пить лекарство под названием «Нимотоп». Семья купить его так и не смола. И дело оказалось даже не в цене. Этого препарата просто нет ни в одной аптеке города.

«ЛЕКАРСТВА НЕТ И НЕ СКОРО БУДЕТ»

- Трудно поверить, но этого лекарства действительно нет ни в Волгограде, ни в Москве. Говорят, что его сняли с производства. А аналогов нет. Люди ищут по знакомым, за границей, по своим аптечкам, возможно у кого остался. Чтобы собрать поток информации воедино, я завела в ВК группу «Чат помочь Ивану». За несколько часов – десятки подписчиков. Люди пишут, звонят, у меня телефон разрывается, - говорит Марина Петрухина.

А препарат волгоградке жизненно необходим. Ведь ей еще надо поднимать на ноги младшего сына.

Да, есть еще старший сын – Андрей. Но парень сейчас служит в армии, отпустили на пару дней к матери и обратно. Ваня опять останется с мамой и с бедой на один.

Хотя нет, уже не один. Со всех уголков волгоградцы предлагают помощь: вещи школьнику, канцтовары. И ищут лекарство.

«Ванечка крепись! Ты настоящий мужичок. Мы тебя в беде не оставим», - пишут в чате волгоградцы.

И уже не так страшно за семью, и за наших отзывчивых людей. Не все потеряно!

КУДА ДЕЛОСЬ ЛЕКАРСТВО?

В российском представительстве компании «Bayer» «КП-Волгоград» уточнили, что проблема с препаратом «Нипотом» действительно существует:

- Поставки препарата в Россию действительно прекращены в связи с модернизацией производства, и возобновятся только в следующем году. Мы бы посоветовали обратиться к лечащему врачу, с просьбой подобрать замену, поскольку существуют препараты аналогичного действия, но с другими названиями.

ВАЖНО

Как помочь: телефон – 8- 909-387-13-83 сын Андрей

В группе ВК «Чат с жв помочь Ивану» (Марина Петрухина)

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