2018-08-24T18:07:08+03:00
Общество

Маму шестиклассника, который расклеил объявления на подъездах с криком о помощи, готовят к операции на мозге

Предполагается, что оперировать Светлану будет главный нейрохирург страны академик Владимир Крылов
Сергей ВИКТОРОВ
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Сейчас Светлану готовят к операции. Фото: из семейного архива Светланы СидоровойСейчас Светлану готовят к операции. Фото: из семейного архива Светланы Сидоровой
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Врачи продолжают бороться за жизнь волгоградки Светланы Сидоровой, для которой вся страна искала лекарство «Нимотоп». Ее 12-летний сын Ваня расклеил на подъездах домов объявление на тетрадном листе с криком о помощи: «Уважаемые жильцы. Просим вас не быть черствыми и неравнодушными, очень нужно лекарство «Нимотоп». Помогите вылечить маму!». Сейчас 41-летнюю Светлану готовят к операции. По словам ее мужа, Александра, скорее всего, операцию назначат на следующей неделе. А оперировать будет главный нейрохирург страны.

Школьник написал крик о помощи на тетрадном листочке в клеточку. А потом рядом приклеил и слова благодарности за помощь. Фото героев публикации.

Школьник написал крик о помощи на тетрадном листочке в клеточку. А потом рядом приклеил и слова благодарности за помощь. Фото героев публикации.

Звонок «КП-Волгоград» застал мужчину в дороге. Он ехал на другой конец города, в больницу к жене:

- Сейчас ее готовят к операции, - рассказал Александр. – Как я понял, в Волгоград приедет академик Крылов, и операция будет в больнице №25. Сейчас врачи готовят ее к операции, стабилизируют состояние. Думаю, еще два-три дня, а потом назначат операцию.

Академик Владимир Крылов – доктор медицинских наук, профессор, директор клинического медицинского центра московского государственного медико-стоматологического университета, завкафедрой нейрохирургии и нейрореанимации этого вуза, главный нейрохирург Минздрава России. Докторскую диссертацию он защитил в 1994 году. Ее тема - «Раннее хирургическое лечение внутричерепных артериальных аневризм при сосудистом спазме и ишемии мозга».

«Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

Напомним, история борьбы Светланы со смертельной болезнью стала известна благодаря ее 12-летнему сыну. Мальчишка, в отчаянных попытках спасти жизнь мамы, расклеил на подъездах близлежащих домов объявление с просьбой откликнуться всех неравнодушных и помочь найти лекарство «Нимотоп». В считанные дни удалось найти нужное лекарство, однако женщине стало хуже, и ее поместили в реанимацию.

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