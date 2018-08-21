Маму шестиклассника, который расклеил объявления на подъездах с криком о помощи, забрали в реанимацию

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-21T18:47:12+03:00

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Светлане Сидоровой из Волгограда редкое лекарство «Нимотоп» искали буквально всей страной. Объявление, которое расклеил по подъездам ее сын – шестиклассник Ваня, не оставило равнодушным никого. Прониклись все. Люди искали по аптекам таблетки, перечисляли деньги, молились и желали выздоровления. Но, конечно, препарат – не панацея. Днем 21 августа женщине стало хуже. Пришлось срочно вызывать «скорую помощь». Медики с мигалками увезли ее в реанимацию. Сейчас за жизнь волгоградки вновь борются врачи.

- Ей стало хуже. «Скорая» увезла ее в реанимацию 25-й горбольницы. Сейчас к ней не пускают. Говорят, надо будет делать томографию головного мозга и прочие анализы, а потом уже будут решать, что делать дальше, - рассказал «КП-Волгоград» муж Светланы.

Напомним, буквально пару недель назад Светлана уже находилась на грани смерти. Волгоградские врачи ее спасли, но когда женщина оказалась дома встал вопрос, где взять препарат «Нимотоп», который прописали медики. Его не оказалось ни в одной аптеке Волгограда. И тогда 12-летний Ваня написал на тетрадном листочке в клеточку мольбу о помощи со словами «Нужно лекарство «Нимотоп». Помогите вылечить маму!». Этот крик ребенка тронул сердце каждого. Благодаря соцсетям и сми, просьба Вани быстро разлетелась по стране. К поиску лекарства подключились даже депутаты и политики.

Школьник Ваня искренне верил, что препарат поставит маму на ноги. Но, к сожалению, с ее диагнозом – «аневризма сосудов головного мозга» - риск повторного кровоизлияния очень высок – в первые две недели до 15-20%. Мама так и не успела собрать сына в школу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/665071" frameborder="0"></iframe> «Помогите вылечить маму!».Всего одно трогательное объявление, написанное ребёнком от руки... Оно спасло жизнь его маме.

Сейчас подросток опять в отчаянии. Старший брат Андрей вернулся в часть в Ингушетию, где он служит и откуда его отпускали на пару дней к матери. Он вновь остался с отчимом, с болью и с надеждой.

Впрочем, мальчишка уже добился большего – соучастия всех и каждого. Теперь за лечением Светланы следят лучшие медики Волгограда, и ситуацию держат на контроле в облздраве.

«Комсомолка» тоже не остается в стороне.

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