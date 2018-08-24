Обвиняемый в страшном ДТП Ренат Булатов останется под стражей до октября

СЕГОДНЯ 11:41 2018-08-24T11:46:31+03:00

Шансов выжить у людей в Honda практически не было Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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22-летний заместитель волгоградского регионального отделения партии "Молодая Гвардия Единая Россия" Ренат Булатов, устроивший страшное ДТП на трассе Волгоград – Средняя Ахтуба, в результате которого погибла целая семья, останется под стражей. Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого в назначении ему более мягкой меры пресечения.

Напомним, страшная авария произошла вечером 10 августа на трассе между Краснослободском и Средней Ахтубой. Огромный американский пикап Dodge Ram, за рулем которого сидел Ренат Булатов, вылетел на встречную полосу и врезался в Honda Accord. В легковушке ехала на море семья – папа пообещал 11-летней дочке, что ее день рождения они отметят на море. От дома погибшие отъехали всего несколько километров.

В тот же день Булатова задержали, а 14 августа следователи вышли в суд с ходатайством об аресте подозреваемого на два месяца. Суд встал на сторону следствия и арестовал подозреваемого до 11 октября.

Адвокат Рената Булатова счел решение суда незаконным, необоснованным, и обжаловал его в апелляционной инстанции. По мнению защиты, доводы следствия о том, что его подзащитный может скрыться от следствия необоснованны – у него есть постоянное место работы и жительства, положительные характеристики, срок действия загранпаспорта давно истек, а многочисленные штрафы за нарушение ПДД не персонифицированы, и выписаны на автомобили, а не на конкретного человека. Кроме того, Ренат вину признал, надеется на скорейшее завершение дела, его родственники открыли на имя родственников погибших в ДТП два счета, на которые перечислили деньги в счет возмещения вреда, и извинились перед родными.

Прокурор же наоборот, считал решение районного суда законным и обоснованным. Самого Рената в зале суда не было – он присутствовал на суде виртуально, посредством видеоконференцсвязи.

Закончив прения и предоставив сторонам право на заключительные реплики, судья удалился в совещательную комнату. Спустя несколько минут он огласил решение: «Оставить решение Среднеахтубинского суда в силе, а жалобу защиты без удовлетворения». Ренат Булатов останется на время следствия в СИЗО. Если, конечно, адвокаты не обжалуют решение в кассационной инстанции.

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