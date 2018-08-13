Аварию под Волгоградом, в которой погибла семья, устроил заместитель председателя "Молодой Гвардии"

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-13T11:22:06+03:00

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Рената Булатова, заместителя волгоградского отделения партии "Молодая Гвардия Единая Россия", задержали еще в субботу сразу после ДТП. Он был за рулем "Доджа", который строил смертельную автокатастрофу.

Авария произошла 11 августа на трассе между Средней Ахтубой и Краснослободском. Пикап «Додж» выехал на встречную полосу и на высокой скорости протаранил «Хендай». Легковушка загорелась - в иномарке погибла вся семья Перчиевых: муж с женой и их две маленькие дочки. Они направлялись на море. За рулем "Доджа" был 22-летний Ренат Булатов. На момент аварии водитель «Доджа» был трезвым. Алкоголь в крови не нашли.

Удар превратил легковушку в груду железа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ренат Булатов - человек достаточно известный в молодежных кругах. Он с 2017 года заместитель председателя регионального отделения партии "Молодая Гвардия Единой России"(МГЕР). Он получал юридическое образование в ВолГУ, но экзамены сдать не смог. Все время отнимала "общественная жизнь". Поступил в 2017 году на факультет "Экономической безопасности" в Волгоградский кооперативный институт. Ренат участвует практически во всех городских молодежных проектах. Ездит на форумы по стране, сажает деревья, отстаивает права инвалидов, занимается спортом.

- Никак не ожидал от него такого, - говорит Богдан Литвинов, участник проекта Высшая Студенческая Школа Парламентаризма. - Мы с Ренатом вместе работали. Он очень положительный молодой человек. Вместе собирали гуманитарную помощь, участвовали в различных социальных проектах. Я много раз ездил с ним в машине - он аккуратный водитель. Не понимаю, что его заставило пойти на опасный маневр.

Как написал о себе сам Ренат на странице предварительного голосования по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления "ЕР", он с 2014 года работает юристом в КФХ, которое принадлежит его отцу Анверу Булатову. Фермер занимается выращиванием зерновых, овощеводством, животноводством в Светлоярском районе. Также он председатель совета депутатов Наримановского сельского поселения. Разговаривать об аварии с сыном мужчина наотрез отказался.

Ренат Булатов получила в аварии всего лишь пару ушибов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, машина принадлежит Анверу Булатову, Ренат брал ее у отца редко. У самого волгоградца "Мазда 3".

Сейчас Ренат Булатов задержан, пока он находится в отделении полиции. Уже завтра его арестуют и направят в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек". Наказание по части 5 статьи 264 УК РФ - до семи лет лишения свободы. Какой срок дадут Булатову - неизвестно. Но уже точно можно сказать, что карьера политика, о которой он мечтал, ему уже не светит.