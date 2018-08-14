Адвокат просил домашний арест для виновника смертельного ДТП Рената Булатова из-за гастрита

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-14T19:55:16+03:00

В аварии погибла вся семья Перчиевых: муж с женой и две маленькие дочки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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14 августа в Среднеахтубинском суде Волгоградской области состоялось заседание, на котором решили судьбу Рената Булатов на ближайшие пару месяцев. Судья решил оставить виновника страшного ДТП под стражей до 11 октября.

ОТЕЦ ПОГИБШЕГО ВИТАЛИЯ ПЕРЧИЕВА: СЫН ЗАБЫЛ КРЕСТ, КОТОРЫЙ НОСИЛ ВСЕГДА

К зданию суда родственники и друзья семьи Перчиевых приехали заранее. У всех в глазах горе и отчаяние – в один вечер они потеряли сразу четверых близких людей. На виновника аварии, которого доставили на автозаке, они смотрели с нескрываемой ненавистью. Для убийцы, пусть и невольного, они хотят реального наказания на длительный срок.

- Сын всегда носил крест. Это был его талисман, защита. А в этот раз в все быстрей-быстрй, в суматохе собирались. Мы приехали к ним домой, а крест на тумбочке лежит, - рассказывает отец погибшего Виталия Артем Георгиевич. - Ему некуда было уходить. Первая машина вышла в лоб, он ушел. А за машиной - "Додж". Шли один за одним...

Семья Перчиевых ехала в Лоо. Хотели отпраздновать там день рождения дочери.

РЕНАТ БУЛАТОВ: ВИНУ ПРИЗНАЮ, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ

Если у Артема Георгиевича о сыне остались только воспоминания, то у Булатовых ребенок жив и здоров. Поддержать Рената в суд приехали и папа, и мама. Правда, старались к себе внимание не привлекать. Тихо прошли в зал и смотрели на сына - последний раз они видели его перед аварией.

Сам Ренат от присутствующих отвернулся. То ли не хотел попасть в объектив фотокамер, то ли боялся взглядов родственников погибших. Выглядел волгоградец подавленно. Поддерживал молодого человека адвокат, которого нанял для сына Анвар Булатов (крупный фермер и депутат сельского совета Наримановского поселения Светлоярского района). Несомненно, что главная цель на этом заседании – освободить Рената из-под стражи на время следствия.

Защитник предоставил судье многочисленные справки с положительными характеристиками "молодогвардейца": Ренат Булатов не пьет, не курит, занимается спортом, помогает инвалидам, читает лекции для молодежи. Также предъявил он справки о возмещении материального и морального вреда потерпевшим на общую сумму в 800 тысяч рублей. И это, как заверил адвокат, не окончательная сумма, а только первый взнос. Не забыл он и про неважное состояние здоровье молодого человека: с таким хроническим гастритом и дуоденитом в СИЗО нельзя – только под домашний арест.

Ренат Булатов свою вину признает и раскаивается. Фото: соцсети

А вот представитель следствия попросил суд оставить Булатова под стражей. И для этого у него есть основания: сразу после аварии он вину свою не признал и не раскаялся. Живет не по прописке, значит, может скрыться. Кроме того, на «Додже» 38 штрафов за скорость, есть штрафы за грязные номера и отсутствие страховки.

- Если его оставить на свободе, то он может повлиять на следствие и надавить на свидетелей. Материальное положение позволяет это сделать, - настаивали следствие и прокуратура.

ХОТЕЛ УСПЕТЬ В МАГАЗИН ДО ЗАКРЫТИЯ

Взял слово и сам Ренат Булатов.

- Свою вину я признаю, раскаиваюсь. Прошу прощения у родственников. Готов помогать родным погибших и следствию. Готов понести ответственность, - сообщил судье и залу молодой человек.

Его родители разговаривают неохотно. Видно, что от этой ситуации им тоже тяжело.

- У них должно было быть спортивное мероприятие, и сын ехал в Волжский, чтобы забрать кольца баскетбольные, столы и прочее. Поэтому и спросил у меня пикап. Наверное, торопился, чтобы успеть к закрытию магазина, - рассказал корреспонденту "КП-Волгоград" Анвар Булатов. - Больше мне сказать нечего, с момента задержания мы сына не видели.

Судья встал на сторону потерпевших. Ренат до 11 октября останется под стражей. Если его защита не подаст апелляцию.

Во время оглашения решения суда молодая женщина, знавшая погибшую семью и единственная, что нашла в себе силы досидеть до конца, украдкой утирала слезы. Семья Булатовых выслушала судью молча, но после оглашения мать Рената стремглав выбежала из зала суда. Ее душили истерики. Анвар Булатов прикрыл ее от фотографов, они прыгнули в легковушку и тут же уехали.

Напомним, авария на дороге между Средней Ахтубой и Краснослободском произошла 10 августа вечером, когда семья Перчиевых только выехала из родного Волжского и направилась отдыхать на море. 22-летний водитель на папином «Додже» решил обогнать тихохода по встречной полосе. Парень решился на опасный маневр и на высокой скорости протаранил «Хендай». Машину отбросило в сторону. Легковушка загорелась. Кира с Виталием и их две дочки: Катя и Вика погибли на месте.

Рената Булатова задержали и отвезли под стражу. Волгоградец на момент аварии являлся заместителем председателя волгоградского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Правда, буквально перед началом суда стало известно, что политсовет «ЕР» приостановил членство молодогвардейца в своих рядах.