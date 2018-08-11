Семья, погибшая под Волгоградом в страшной аварии, ехала на море

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-11T11:41:25+03:00

В машине были муж с женой и две маленькие девочки

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Фотографии с места этой аварии вызывают оторопь. В груде железа сложно угадать "Хонду Аккорд", в нескольких метрах сильно помятый пикап «Додж». Жуткое столкновение произошло 10 августа в 22-15 на 12 километре трассы Краснослободск – Средняя Ахтуба.

Поток пятницу вечером на дороге был очень плотным. Многие спешили на дачи и просто на природу. Машины из города в сторону хуторов двигались на небольшой скорости. Скорее всего, именно поэтому 22-летний водитель на пикапе «Додж» решился на очень рискованный обгон. Желание сэкономить несколько секунд стоило жизни целой семье. Он врезался практически лоб в лоб в «Хонду Аккорд».

У старшей Вики 11 августа должно было быть день рождение.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В легковушке ехала семья Перчиевых. Виталий, Кира и их две маленькие дочки. От удара машина загорелась. Даже если кто-то и выжил после аварии, погиб, пока их пытались достать из горящей заблокированной машины. Помощь медиков потребовалась лишь лихачу из пикапа, у которого оказалось несколько ушибов.

Известно, что Кира и Виталий Перчиевы ехали на море вместе с двумя дочками. Старшей Вике 11 августа должно было исполниться семь лет, младшей Кате недавно исполнилось пять. Обе девочки занимались художественной гимнастикой. Вика в этом году должна была пойти в первый класс.

Семья собиралась отдохнуть на море. Фото: соцсети

- Кира работала в канцелярском магазине, Виталий занимался ремонтом машин. Хорошие родители, хорошие люди, - вспоминает про семью один из их друзей. - Хочется, чтобы этого отморозка на машине наказали, чтобы он понес ответственность за гибель целой семьи.

Уголовное дело возбудили по статье 264 УК РФ часть 5 - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Самое максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до семи лет. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, в том числе и была ли у водителя пикапа возможность уйти от лобового стокновения. Известно, что хозяин пикапа был трезвым.

Кстати, эта дорога часто становится местом смертельных аварий. Движение на ней плотное и всего две полосы. Обочина во многих местах всего полметра. Уйти от столкновения очень сложно, а на обгон идут здесь слишком часто.