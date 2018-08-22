Лечением мамы шестиклассника, который расклеил объявления на подъездах с криком о помощи, займется главный нейрохирург страны

СЕГОДНЯ 19:06 2018-08-22T19:06:18+03:00

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Врачи продолжают бороться за жизнь волгоградки Светланы Сидоровой, для которой вся страна искала лекарство "Нимотоп". Ее 12-летний сын Ваня расклеил на подъездах домов объявление с криком о помощи. И люди откликнулись. Не только в Волгограде, но и по всей стране. Лекарство нашли, но накануне маме шестиклассника стало хуже. Ее увезли в реанимацию волгоградской больницы скорой медицинской помощи №25. Клинику к чемпионату мира по футболу капитально отремонтировали и оснастили самым современным оборудованием. Там Светлану обследуют лучшие местные врачи. Ситуацию держит под контролем облздрав. Лечением волгоградки займется и главный нейрохирург страны.

- На данный момент медицинское обследование пациентки еще продолжается. Результаты анализов Светланы Сидоровой в ближайшее время направят главному нейрохирургу страны, который даст рекомендации о дальнейшей тактике ее лечения, - рассказали корреспонденту «КП-Волгоград» в облздраве.

Шестиклассник Ваня тоже ждет результатов обследования и надеется, что его маму все же спасут и поставят на ноги. Ведь теперь ее здоровьем занимаются лучшие российские медики.

Напомним, буквально пару недель назад Светлана уже находилась на грани смерти. Волгоградские врачи ее спасли, но когда женщина оказалась дома встал вопрос, где взять препарат «Нимотоп», который прописали медики. Его не оказалось ни в одной аптеке Волгограда. И тогда 12-летний Ваня написал на тетрадном листочке в клеточку мольбу о помощи со словами «Нужно лекарство «Нимотоп». Помогите вылечить маму!». Этот крик ребенка тронул сердце каждого. Благодаря соцсетям и СМИ, просьба Вани быстро разлетелась по стране. К поиску лекарства подключились даже депутаты и политики.

Школьник Ваня искренне верил, что препарат поставит маму на ноги. Но, к сожалению, с ее диагнозом – «аневризма сосудов головного мозга» - риск повторного кровоизлияния очень высок – в первые две недели до 15-20%. Мама так и не успела собрать сына в школу.

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