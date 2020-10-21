Андрей Бочаров: уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 38%, и это не предел

Как вырулить из этой сложной ситуации, должен решить оперштаб и губернатор. Фото: администрация Волгоградской области.

"Система здравоохранения Волгоградской области испытывает пиковые нагрузки" - каждый день вот уже три недели говорят чиновники. Коронавирус распространяется среди волгоградцев с молниеносной скоростью. Уже невозможно отследить, кто и от кого заразился, с большим трудом можно дождаться врача, сделать тест на ковид, КТ и попасть в больницу. Все, у кого болезнь протекает в более-менее легкой форме, лечатся самостоятельно, скупая в аптеках все, что посоветуют знакомые, которые уже переболели. Как снизить распространение коронавирусной инфекции, как повысить качество оказания медицинской помощи заболевшим людям - эти вопросы волнуют и оперативный штаб по коронавирусу Волгоградской области, который возглавляет губернатор Андрей Бочаров. В среду, 21 октября, штаб собрался на очередное заседание.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области – контролируемая, но продолжает осложняться в условиях осенне-зимнего периода, прежде всего на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с августом текущего года уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области уже вырос на 38%. И это, к сожалению, по мнению экспертов, не предел, - говорит губернатор.

КОРОНАВИРУС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЕМЬЯХ

Андрей Бочаров отметил, что мы не единственные – коронавирус косит все население земного шара, и пик сейчас во многих странах. У нас болеют все, от грудничков до столетних дедов. И чаще всего очаги заражения - в семьях.

- Более трети пациентов стационаров – люди в возрасте 65 лет и старше. Люди старшего возраста в реанимациях составляют свыше 60%. Мы видим и высокую летальность среди пациентов этого возраста. Напоминаю всем нам о важности бережно и ответственно относиться к людям старшего возраста, а им самим - о необходимости быть предельно осторожными и максимально сократить социальные контакты, в том числе с детьми, внуками, родственниками и друзьями, - обратился к волгоградцам губернатор.

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

Губернатор еще раз напомнил, что нагрузка на лечебные учреждения превысила все нормы в три раза. Вызовов на «скорую» стало в 5 раз больше. Чтобы помочь врачам в сложной ситуации, на работу вышли студенты старших курсов медуниверситета и медколлежда. Решается и проблема с тестами, с которой столкнулись в регионе: пробы просто не помещаются в лаборатории, поэтому в тестах на ковид стали отказывать амбулаторным пациентам.

- В настоящее время мы уже нарастили объемы тестирования на наличие коронавирусной инфекции с 1,2 тыс. плановых до уровня 5,6 тыс. исследований в сутки и выше. В работе задействованы 12 лабораторий, которыми уже проведено свыше 606 тысяч исследований. На данном этапе лаборатории работают на максимальных мощностях.

Глава региона заверил, что коек в больницах хватает – благодаря тому, что объем коечного фонда постоянно наращивают.

- В настоящее время в общей сложности у нас более 7000 коек в 33 инфекционных госпиталях. Это почти в 4 раза больше нормативной потребности, определенной для Волгоградской области Минздравом России.

Несмотря на то, что в госпиталях уже не хватает врачей, а новые койки – это ограничение какого-то другого вида помощи людям, их количество для коронавирусных пациентов продолжат наращивать. Для госпиталей продолжат покупать новое оборудование. Сегодня аппаратов КТ в регионе больше, чем по нормативу Минздрава, почти в два раза.

- Только в 2020 году мы уже приобрели и установили 15 компьютерных томографов, 20 современных рентген-аппаратов, 25 УЗИ-аппаратов, 339 аппаратов ИВЛ, а также осуществили подготовку специалистов для работы на сложном оборудовании, - говорит Бочаров. - Таким образом, в Волгоградской области 46 компьютерных томографов работают в круглосуточном режиме, с предельной нагрузкой, проводя в день 120-180 исследований при плановой мощности в 21 исследование в смену. В общем числе также 369 рентген-аппаратов, 469 УЗИ-аппаратов, более тысячи ИВЛ, которые работают в условиях предельных нагрузок.

СПАСИБО ВРАЧАМ

И если новая аппаратура в больницах "не заболеет", то сказать тоже самое про врачей нельзя. Они живые, они могут устать, могут заболеть. Губернатор поблагодарил всех, кто сегодня работает в этих наисложнейших условиях:

- Я еще раз хочу отметить высокий уровень ответственности, профессионализма и самоотдачи медицинских работников Волгоградской области, которые, несмотря ни на что, на самом высоком уровне выполняют свою работу в условиях повышенных нагрузок в связи с распространением коронавирусной инфекции и болезнью своих коллег – им мы желаем скорейшего выздоровления. От имени Оперативного Штаба благодарю за ответственное отношение к делу. Спасибо вам большое.

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Какой же выход из ситуации, как решать проблему? Мощностей медицины не хватает на всех заболевших. И не будет хватать, если ситуация так и будет развиваться дальше. Остается только беречь себя и особенно - своих пожилых родственников.

Андрей Бочаров: "Невозможно безгранично наращивать инфекционный коечный фонд, потому что необходимо продолжать оказание неотложной, плановой и экстренной медицинской помощи жителям Волгоградской области по другим направлениям. Поэтому главными задачами борьбы с распространением коронавирусной инфекции были и остаются профилактические и точечные ограничительные меры, которые позволяют наиболее эффективно разорвать сложившиеся цепочки массовой передачи коронавирусной инфекции и предотвратить ее наложение на другие болезни".

В связи со сложившейся ситуацией губернатор поставил ряд задач перед комитетами. Все это должно заработать в области в ближайшие дни:

- Жителям старшего возраста рекомендуется совершать покупки товаров первой необходимости и продуктов питания только в случае крайней необходимости и в будние дни, с 9 до 12 часов. Прошу руководителей торговых организаций продумать и реализовать систему скидок, которые будут действовать для людей старшего возраста именно в этот период. Областному комитету промышленности и торговли - скоординировать эту работу, - заявил Андрей Бочаров.

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