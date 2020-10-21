Волгоградцам будут делать экспресс-тесты на COVID-19 за счет медполисов

В поликлиниках начнут делать экспресс-тесты на ковид больным с ОРВИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти двести заболевших в сутки фиксируют в Волгоградской области. И это, говорят, не предел. Пик ожидают в ноябре. Поэтому сегодня на заседании регионального оперативного штаба было принято решение увеличить число тестов и количество коек в ковидных госпиталях.

Все волгоградские лаборатории, которые делают тесты ПЦР на ковид, сегодня перегружены. Поэтому принято решение пациентам, у которых имеются признаки ОРВИ на амбулаторном этапе экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19. Речь идет об использовании метода имунно-ферментного анализа (ИФА) для выявления коронавирусной инфекции. Делать эти тесты планируют бесплатно – за счет средств медицинских полисов.

- Поручаю проработать вопрос использования метода ИФА за счет средств ОМС, - дал указания глава региона Андрей Бояаров своим подчиненным.

Также в Волгоградской области еще больше увеличат число коек для коронавирусных пациентов.

- Поручаю облздраву до 15 ноября развернуть 8 тысяч инфекционных коек в госпиталях, и обеспечить их всем необходимым оборудованием и медикаментами. Позаботиться и о медперсонале, - заявил Бочаров.

И это еще не предел. До 1 декабря 2020 года в регионе развернут еще 1 тысячу ковидных коек. Эти места будут предназначены для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией.