Пожилым волгоградцам придется соблюдать новые ограничения режима. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области накаляется. Пика заболеваемости в регионе ожидают с 26 октября по 31 ноября 2020 года. Поэтому на заседании оперштаба приняли ряд новых решений. Особое внимание обратили на пенсионеров. Волгоградцам старше 65 лет должны обеспечить своевременное тестирование на коронавирус и бесплатные лекарства даже при амбулаторном лечении ковида в поликлинике. Пенсионерам рекомендовали ходить в магазин только с утра в определенные часы. Также волгоградцев ждет усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений режима самоизоляции и массовое тестирование на антитела.

Обязательную самоизоляцию для пенсионеров вернули еще в конце сентября. С октября им перестали продавать социальные проездные. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, волгоградцев от 65 лет и старше ждет продление режима самоизоляции. Заниматься шопингом самим пенсионерам рекомендуют только в случае крайней необходимости. А ходить в магазин - только в будние дни с 9 до 12 утра. Чтобы на это была мотивация, магазинам рекомендовали сделать в эти часы специальные скидки. Координацией займется профильный комитет.

Группу риска 65+ должны тестировать на коронавирус и делать КТ для выявления пневмоний бесплатно и своевременно – эту задачу придется решать облздраву. А еще заболевшим коронавирусом волгоградцам старше 65-ти для «повышения качества медицинской помощи и контроля за лечением в амбулаторных условиях» решили обеспечить бесплатные лекарства согласно указаниям Минздрава. Те же антибиотики, например, стоят весьма дорого. Да и найти их в аптеках Волгограда с каждым днем все сложнее. Когда это заработает на деле, пока не ясно.