Кафе и рестораны будут работать в Волгограде до 11 вечера

И никаких банкетов и корпоративов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус разбушевался, это вынуждает волгоградские власти ужесточать меры. Сегодня, 21 октября 2020 года, на заседании регионального оперштаба было принято еще больше ограничить работу заведений общественного питания. Закрывать их полностью не будут, но работать они будут только до 23.00.

С такой инициативой перед главой региона выступила главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева. В частности, ограничение о 50% заполняемости в кафе, ресторанах, столовых и бистро сохраняется. Но при этом будет введен запрет на проведение массовых празднеств.

- Ввести запрет на проведение банкетов, корпоративных праздников, и прочих торжеств с массовым скоплением людей, как в условиях предприятий общественного питания, так и на турбазах, - гласит указание регионального оперштаба.

Также подобные "банкеты" запретили проводить на территориях предприятий Волгоградской области.

- Прошу максимально исключить проведение всевозможных совещаний и конференций в очном формате и перевести их в дистанционный режим, - настоятельно рекомендовал волгоградцам Андрей Бочаров.

Контроль за исполнением указаний поручили профильным органам власти.