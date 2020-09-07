Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 декабря

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Сегодня в Лефортовском районном суде продлили арест экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву. Об этом «КП-Волгоград» сообщил адвокат Владимир Семенцов.

- Судья очень внимательно нас слушал, спрашивал, Михаил Кандуевич сам грамотно излагал свою позицию, однако через минуту нам уже выдали готовое постановление о продлении ареста до 10 декабря, - возмущен адвокат.

Он в очередной раз подчеркнул, что в этот день исполнится ровно полтора года с момента задержания подозреваемого в организации «террористического акта», а по закону он является предельным. При этом с материалами уголовного дела сторона защиты еще не ознакомлена и, соответственно, конкретной тактики тоже нет.

Все будет зависеть от того, какое обвинение предъявят Музраеву. Пока он звучит так: статья 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Под «терактом» подразумевают инцидент, произошедший в 2016 году, когда неизвестные совершили попытку поджога дома губернатора Волгоградской области. Наемников поймали, вышли на криминального авторитета Евгения Ремезова, а то указал, что к заказу этого дела причастен Музраев.

- Больше ничего нового, в этом году ни одного следственного действия. Следствие заверяет, что в октябре они закончат. Спрашиваем, есть ли какие-то новые обвинения, очень долго идет расследование. Говорят, что нет, проверяют обвинение.

Сам Михаил Музраев чувствует себя неплохо.

- Крепится, держится, но хотелось бы лучше. Морально бодр. Хорошо, лаконично сегодня выступал. Единственное, беспокоит состояние здоровья, но помощь оказывают. Нам остается ждать, когда заговорит следствие, мы ознакомимся с материалами дела, - резюмировал Семенцов.