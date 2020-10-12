Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 октября: плюс 161

Коронавирус стал неконтролируемым. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цифры заболевших коронавирусом растут день ото дня. Еще месяц назад волгоградцев пугали данные о сотне зараженных за сутки, а сегодня 12 октября в списке новых ковидных пациентов 161 человек! Причем усугубляется ситуация не только в Волгоградской области, а по всей стране. Об этом говорят данные, которые «КП-Волгоград» предоставляют в ИЦК. Волгоградская область сейчас находится на 16-м месте среди субъектов РФ. Мы собрали последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 12 октября 2020 года.

Инфограция Яндекс.Коронавирус.Статистика.

Коронавирусом болеют, кажется, уже повсеместно – в школах, в вузах, в коллективах. Его распространение стало неконтролируемым. Не спасают ни маски, ни перчатки – ношение которых с 10 октября опять стало обязательным. При этом никакие учреждения и организации закрывать не планируют. Власти пытаются уберечь стариков, которых особенно не щадит COVID-19, и посадили их на обязательную самоизоляцию. Но болеют тяжело не только пенсионеры, но и люди помладше. На данный момент в больницах под меднаблюдением с ковидом находится почти 10 тысяч человек.

Инфографика ИЦК.

За сутки новые случаи коронавируса были зафиксированы в 14-ти районах Волгоградской области. Но, если в регионе ситуация еще относительно спокойная, то в Волгограде сегодня, 12 октября, был побит антирекорд - плюс 89 новых случаев.

Число заболевших коронавирусом в регионе приближается к 17-ти тысячам. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Много стало тяжелых пациентов. Растет и статистика умерших. За последние сутки в России умерли от коронавируса 125 человек. В Волгоградской области летальных исходов не зафиксировано. Но, напомним, речь идет об умерших месяц-полтора назад, когда коронавирус стих. Сейчас лишь официально подтверждают их причины смерти. Данные о том, сколько людей умирает от ковида сегодня, мы узнает в ноябре.