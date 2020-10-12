В Волгограде побит рекорд по ковиду: плюс 89 за сутки

Лаборатории работают на пределе своих возможностей, но тестов все равно не хватает. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоград становится большим очагом коронавирусной инфекции. К 12 октября COVID-19 пошел в массы и края, где и как заразился человек, уже не найдешь. Идет вал больных. За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили сразу у 89-ти жителей областного центра. В Волжском поменьше – всего 18 новых случаев.

В списке пораженных новой инфекцией сегодня 14 районов Волгоградской области. Больше всего за последние сутки зарегистрировали больных в Камышинском районе – 16 человек. Большой очаг также в Среднеахтубинском районе – 9 новых случаев.

В остальных районах ситуация не такая серьезная: в Урюпинском 6 новых положительных диагнозов, по пять – в Жирновском, Палласовском и Чернышковском, по два – в Котовском и Серафимовичском. В остальных четырех (Старополтавский, Городищенский, Ольховский и Котельниковский) – по одному.