Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 октября: 132 заболевших и 8 тысяч на карантине

В больницах все меньше свободных мест. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 5 октября Волгоградская область снова в числе 15-ти регионов страны, где зафиксирован наибольший прирост заболевших коронавирусом. Новых заразившихся сразу 134 человека, большинство из них – жители крупных городов. В целом же коварный ковид подхватили 15 тысяч 735 волгоградцев. В последнюю неделю заболевших с каждым днем все больше и больше. А вот летальных исходов за минувшие сутки не прибавилось. Коронавирус и его осложнения унесли жизни 152 жителей региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 5 октября 2020 года.

С каждым днем все больше больниц в Волгограде и области отдают под коронавирус. В инфекционных госпиталях уже более четырех тысяч пациентов - 4062 взрослых и 90 детей. Большинство из них – с пневмонией. Более двухсот волгоградцев переносят ковид легко и лечатся амбулаторно на дому.

Пиковых значений с начала пандемии в Волгограде достигло и число карантинщиков. Многие из них – школьники и учащиеся колледжей и вузов. Ведь даже если коронавирус подхватил один человек, на карантин отправляют целую группу или класс, а также их преподавателей.

Тем временем, регион готовится к введению новых карантинных ограничений по коронавирусу.

Статистика. Яндекс.

Все больше среди заболевших детей и стариков. В лидерах по числу новых случаев коронавируса на сегодня не только Волгоград, Волжский, Михайловка и Камышин, но и Среднеахтубинский, и Суровикинский районы (подробности).

Все больше людей ищут доноров антиковидной плазмы для своих близких и родных. Один из тех, кто сегодня ждет помощи – врачу кардиолог-реаниматолог Андрей Зубков. Переливание действительно помогает.

География распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным ИЦК, закрыли за минувший день больничные листы всего 34 человека. Это нормально для выходного дня. В понедельник больницы покинут куда больше выздоровевших ковидных пациентов. Данные оперштаба по традиции в этой строке несколько отличаются.