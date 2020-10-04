«Нужна вторая положительная»: в Волгограде для заболевшего коронавиурсом врача ищут антиковидную плазму

Фото: с личной странички в соцсетях Андрея Зубкова

«Моему отцу срочно нужна помощь! Врач с 40-летним стажем, который спас за свою врачебную практику много людей, срочно нуждается в плазме крови от переболевших коронавирусом - группа крови «вторая положительная» - этот пост, буквально крик о помощи от родных заболевшего, появился во многих волгоградских пабликах.

Коронавирусом заразился 59-летний Андрей Юрьевич Зубков – врач анестезиолог-реаниматолог, который работал в больнице РЖД , а также трудился на полставки клинике № 1 ВолгГМУ. Теперь он и сам нуждается в помощи.

«Состояние очень тяжелое. Находится на аппарате ИВЛ, в реанимации больницы №5», - сообщают родственники.

Кровь могут сдать те, кто переболел коронавирусом и имеет «вторую положительную» группу крови по адресу: улица Голубинская, дом №9а (на голодный желудок). Отметим, что коллеги Андрея Зубкова из медунивера также подключились к поиску нужной плазмы.