Идем на рекорд: Волжский, Камышин и Михайловка прирастают коронавирусом

Все больше среди заболевших детей и стариков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди 132 новых заболевших коронавирусом на сегодня каждый третий – это ребенок. 35 человек - таких высоких показателей в этой возрастной группе еще не было. Подхватили ковид два младенца, семь дошколят и 26 школьников. А в категории 50+ заразившихся сразу 69 человек. В Волгограде за сутки прибавилось 55 инфицированных, в Волжском – 15. Михайловка с 12 ковид положительными обошла Камышин, где на сегодня 11 подтвержденных тестами диагнозов. Не отстают и Среднеахтубинский (+10), и Суровикинский (+9) районы. В целом на 5 октября 2020 года коронавирус получил распространение в 17 городах и районах Волгоградской области.

География распространения коронавируса в Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, также отличились на сегодня значительным приростом заболевших Урюпинский район с 5 новыми случаями и Нехаевский - плюс 4 заразившихся. По два пациента внесут в списки ковидных Серафимовичский и Новониколаевский районы региона.

Довольно много и районов, где за сутки пришел лишь один положительный тест на коронавирус. Среди них лидеры по числу заболевших Городищенский, Иловлинский, Калачевский, а также середнячки Жирновский, Котовский, Новоаннинский и Еланский.

Всего в десятке районов Волгоградской области спустя полгода после появления первого случая в регионе зафиксировано меньше сотни ковидных жителей.