«Спасибо, люди, я вам столько должен!»: ковидная плазма спасла волгоградца от смерти

Александра еще не скоро выпишут из больницы. Фото: личный архив героя публикации

Антиковидную плазму для 28-летнего Александра Васильева из Волгограда его друзья искали десять дней назад. «Он в крайне тяжелом состоянии в реанимации, важен каждый час, поражение легких 96 процентов», - на этот крик о помощи откликнулись многие. Сейчас Александр идет на поправку и чувствует себя гораздо лучше. Его перевели из реанимации в обычную палату коронавирусной больницы №4.

- Явное улучшение. Хожу. Дыхание, конечно, в норму еще не пришло. Но уже могу иногда обходиться без кислородной поддержки, - голос Александра звучит довольно уверенно.

Сегодня волгоградцу сделают контрольную компьютерную томографию. Их уже было четыре. Последняя показала 80 процентов поражения легких. Слишком часто делать КТ нельзя. До этого Александру дважды делали переливание антиковидной плазмы.

- Спасибо врачам, которые со мной занимались, лечили, столько заботились, - отмечает он в беседе с корреспондентом «КП-Волгоград».

Первые симптомы коронавируса у Александра Васильева появились в середине сентября, когда он был в командировке. Температура поднималась до 39 и даже до 40 градусов. А ждать платного КТ пришлось несколько дней. Только когда исследование показало 50% поражения легких, его забрали в больницу. Дальше состояние стремительно ухудшалось, дойдя до критических значений.

«ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ КИСЛОРОДА ПСИХОЗ ПОЯВЛЯЛСЯ И СТРАХ»

Мы спросили: 80 - 96 процентов поражения легких, каково это? Что при этом чувствуешь?

- Честно, даже не скажу. Часть времени в реанимации был не особо во вменяемом состоянии, как говорили, из-за нехватки кислорода психоз появлялся. И некоторые моменты не помню. Что чувствуешь? Страх, наверное, - признается Александр. - Я молодой, у меня нет никаких хронических и сопутствующих заболеваний, наверное, поэтому и выжил.

До этого ему приходилось болеть и гриппом, было и воспаление легких.

- Но при гриппе и обычной пневмонии я в реанимации не лежал, и температуры 40 градусов у меня не было, и кислород мне не требовался. Это совсем разные болезни, их нельзя сравнивать.

Как заразился, где и от кого, Александр не знает.

- В моем близком окружении никто не болел и я сам никого не заразил. Наверное, подхватил коронавирус где-то в магазине, на улице или на работе. Хотя я пользовался маской и старался соблюдать дистанцию, - рассказывает волгоградец. – Но этого не хватило.

ПОЙДУ СДАВАТЬ КРОВЬ

По словам врачей, в больнице молодой пациент задержится еще надолго. Слишком серьезно затронуты легкие. Прогнозов с ковидом медики делать не берутся, в любом случае лечение и реабилитация будут длительными.

- Когда выйду из больницы, конечно, буду снова соблюдать все меры. Как только будет можно, пойду в Центр переливания крови. Реаниматологи просят всех переболевших коронавирусом сдавать плазму. Она действительно помогает спасать пациентов – я этому живой пример, - говорит Александр. – Спасибо всем людям, которым я столько должен.

Желаем скорейшего выздоровления Александру и всем, кто оказался в больницах.

ВАЖНО!

Если вы переболели коронавирусом и у вас есть антитела, сдать кровь в Волгограде можно в Центре переливания крови на улице Голубинской, 9а.

Получить консультацию специалистов донорского отдела можно по номеру (8442) 37-69-65, ежедневно в будни с 13 до 15 часов.