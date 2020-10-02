Кому бесплатно сделают тест на коронавирус в Волгограде

В день волгоградцам делают более 4 тысяч тестов на ковид. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве открыли общедоступную запись на ИФА- и ПЦР-тестирование на коронавирус. В обязательном порядке бесплатно мазок возьмут у всех людей с признаками ОРВИ и у всех проживающих с заболевшим ковидом. В Волгоградской области все совсем не так. Анализ на антитела – только за деньги. Мазок многие идут сдавать за две с лишним тысячи рублей. В облздраве рассказали, кому в Волгограде бесплатно сделают ПЦР-тест на коронавирус, и какие для этого имеются основания.

Так, например, волгоградцам с симптомами коронавируса и ОРВИ делать бесплатный тест на ковид не положено, а коллеги заболевших с подтвержденным COVID-19 в круг контактных лиц не попадают.

КОМУ БЕСПЛАТНО СДЕЛАЮТ ПЦР-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Роспотребнадзор выписывает специальный документ - предписание - на основании лабораторно подтвержденного диагноза (ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию). В частности, в предписании указан круг контактных лиц. Это, прежде всего, члены семьи, которые проживают с заболевшим на одной территории, постоянно контактируют, пользуются одними и теми же бытовыми предметами. То есть имеют наибольшую вероятность заболеть. Их обследуют на 8 - 10 день с момента контакта или выявления первого заболевшего в семье, так как инкубационный период у коронавируса COVID-19 может длиться до 14 дней, - пояснили «КП-Волгоград» в облздраве.

Если же у контактных волгоградцев заболевание возникает раньше, то и обследуют их раньше. Но коллег это не касается.

В обязательном порядке в Волгоградской области тестируют на ковид заболевших пневмонией, медиков, сотрудников социальных учреждений, лиц старше 65 лет с симптомами ОРВИ, призывников и прочие профессиональные группы риска. Должны проходить исследование и отчитываться об этом через госуслуги и все прибывшие из-за границы.

В частных лабораториях Волгограда и Волжского сделать ПЦР-тест стоит в среднем от 1700 до 2300 рублей. Но контактных, с температурой и прочими симптомами там не принимают.

ПОЧЕМУ В КРУГ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ НЕ ПОПАДАЮТ КОЛЛЕГИ?

- Потому, что в любых общественных местах, в том числе и на рабочем месте, граждане должны соблюдать меры безопасности: носить маски, обрабатывать руки, избегать тесного контакта, - отвечают на вопрос в ведомстве.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБЩАЛСЯ С ЗАБОЛЕВШИМ КОРОНАВИРУСОМ И ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ?

- Если вы были в контакте с заболевшим коронавирусом, и у вас появились признаки ОРВИ, то не надо впадать в панику. Необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства: вызывать врача на дом либо обратиться в специально выделенный инфекционный блок. Кстати, вызвать врача на дом можно и в выходные дни, - отмечают чиновники. - В случае, если симптомы заболевания будут схожи с симптомами коронавирусной инфекции, вам будет назначено необходимое обследование.

Такой порядок действует в отношении и детей, и взрослых.

Пока же число заразившихся ковидом волгоградцев растет день ото дня, как и география его распространения в городах и районах области. Регион за последнюю неделю вышел на пиковые значения прироста инфицированных коронавирусом. Накануне было 132 заболевших, сегодня 119. Тестов стали делать на тысячу в день больше. Только за прошедшие сутки провели 4535 исследований.

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