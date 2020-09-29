Бесплатный тест на коронавирус делают неделю, а частные клиники не принимают с температурой: волгоградцы сидят без диагноза и лечения

Волгоградцы рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются в коронавирусную пору. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Непростую ситуацию с коронавирусом в Волгограде осложнил всплеск сезонных ОРВИ. При первом проявлении насморка, кашля или других симптомов многие впадают в панику. Тем более, если был контакт с заболевшим коронавирусом. Ведь без помощи медиков отличить ковид от других вирусов мало кто может. Бесплатно тесты делают далеко не всем, а платные за две с лишним тысячи рублей многим не по карману. Свои коронавирусные приключения описала волгоградка Анастасия Юдина, которая в полной мере испытала это на себе. История типичная. В таком положении каждый день оказываются десятки и сотни семей.

- На работе у нескольких людей подтвержденная корона. У моей соседки по столу поражены легкие на 8%. Ждет результатов теста. После того, как поднялась температура и у меня до 37.4 С, а желание прокашляться не унималось, забила тревогу, - так начались метания Анастасии.

Первым делом волгоградка попыталась дозвониться на горячую линию по коронавирусу. Но не тут-то было. Дождаться связи с оператором не удалось.

- Позвонила в одну экстренную службу, посоветовали обратиться в другую. Во второй сказали, что вызывать скорую нет смысла: тест не проведут, больничный не выпишут. Нужно идти в поликлинику.

Однако в облздраве советуют сразу звонить в регистратуру поликлиники по месту жительства.

- Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача на дом, - дают алгоритм действий медики.

- Порог тревоги достиг предела, когда у дочери пропало обоняние. Еще один звонок на горячую линию, на сей раз круглосуточную общероссийскую. Сказали, что никуда ходить не надо - в понедельник нужно вызвать врача на дом. До понедельника еще два дня.

Именно такой совет в итоге и получила заболевшая женщина после того, как потратила кучу времени и нервов на дозвон и телефонные разговоры. При этом дежурного врача можно было вызвать и в выходной. Сама Анастасия уже сдала тест на ковид и ждет результат, который должен прийти спустя неделю. А ее дочь в понедельник отправилась в детскую поликлинику, где ее осмотрели и посоветовали пока не ходить в школу.

Прошло уже три дня с момента начала заболевания. Лечить ее так и не начали. Тут хочешь не хочешь, а в голове всплывает фраза, которая слишком часто звучит в информации о летальных случаях: «Почувствовав первые признаки недомогания, за медицинской помощью не обращалась, не лечилась».

- Мам, я только сказала, что потеряла обоняние, как меня поместили в отдельную комнату в поликлинике. Я жду. Уже долго жду. Никто не приходит.

- Врачи боятся таких, как Даша, потому что понимают - потеря обоняния без предшествующего насморка или других симптомов похожа на проявление ковида. Однако на то, чтобы сделать тест, нет никаких предписаний. Результат: ребенок на больничном, лечение не назначено, идем сдавать платный тест, - продолжает рассказ волгоградка.

Но здесь снова загвоздка. Одного ребенка на тест не отправишь. Мама должна соблюдать карантин. К тому же людей с симптомами в частных клиниках и лабораториях не принимают.

- Делать то чего? Идти в платную и нагло врать, что симптомов никаких нет или подождать еще немного, пока… А нет денег на платные тесты - жди пока состояние не ухудшится и поражение легких уже будет необратимо.

Полным фиаско завершилась и попытка волгоградки приобрести в ближайшей к дому аптеке простейшие противовирусные препараты. Ковидная эпопея для Анастасии Юдиной и ее семьи еще не завершилась, но уже по итогу первых дней она делает вывод:

- Народ мрет не потому, что своевременно не обратился в лечебное заведение, а потому, что обратившись, идет в том направлении, куда был послан и уже там, согласно предписаний, ждет своей участи.

Это вовсе не из ряда вон выходящий случай. Корреспонденты «КП-Волгоград» попросили облздрав прокомментировать типичную ситуацию, с которой то и дело сталкиваются жители региона.