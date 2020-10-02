Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 октября: еще 119 заболевших

Число заболевших COVID-19 в регионе приближается к 15,5 тысячам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус продолжает бить по жителям Волгоградской области. Все больше волгоградцев узнают о том, что у них подтверждена опасная болезнь. За последние сутки, ко 2 октября, в регионе COVID-19 заболели 119 человек. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. С 22 сентября каждые сутки прирост новых пациентов составляет больше ста. За все время пандемии в Волгоградской области ковидом заболели 15 350 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области ко 2 октября 2020 года.

Яндекс. Коронавирус: статистика

Количество умерших не изменилось - зарегистрирована 151 смерть от коронавируса регионе. О четырёх погибших от коронавируса ИЦК сообщал вчера.

Выздоровели от коронавируса за сутки 147 человек. Ежесуточный прирост победивших опасный вирус не может не радовать. Всего с COVID-19 в Волгоградской области справились 13 527 пациентов.

Активность коронавируса снова заставляет корректировать учебный процесс. Накануне стало известно, что в Волгоградской области полностью или частично закрыты 53 школы. Многие ученики и педагоги снова вспоминают о дистанционном проведении уроков, которое было в общеобразовательных учреждениях весной.

Возвращается регион и к другим ограничениям, которые были с начала пандемии. Люди от 65 лет и старше постановлением губернатора от 30 сентября 2020 года должны соблюдать обязательную самоизоляцию, выходить из дома они могут только в особенных случаях - в магазин, поликлинику, на работу, если удаленка не была введена работодателем. При этом компаниям и организациям региона согласно документу, подписанным главой области Андреем Бочаровым, рекомендовано переводить сотрудников любого возраста на работу из дома, если есть такая возможность. А работающим пенсионерам больничные продлены до 18 октября 2020 года.

Ни в коем случае нельзя забывать о масочном режиме и социальной дистанции. В магазине, поликлинике, общественном транспорте необходимо соблюдать эти требования. Но многие люди пренебрегают средствами защиты органов дыхания или используют их неправильно, например, надевая маски ниже носа. А потом удивления: почему растет заболеваемость?

Если есть признаки болезни, температура 37,2 градуса или выше, то оставайтесь дома и звоните в поликлинику. К вам должен приехать врач.

Уровень прироста новых пациентов с ковидом продолжается, люди сталкиваются с проблемами при сдаче тестов на коронавирус. Результаты приходится ожидать неделю. А очередь на запись на КТ во многих учреждениях - государственных и частных - уже занята до конца октября. В больницы от нехватки мест госпитализируют пациентов только с тяжелой формой заболевания.