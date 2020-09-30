Режим самоизоляции в Волгоградской области: что изменится с 30 сентября

В Волгоград вновь вернулась обязательная самоизоляция для пожилых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим самоизоляции в Волгоградской области ввели с конца марта. Прошло ровно полгода. С тех пор многое изменилось. Сначала карантинные ограничения вводили, потом постепенно снимали и вот опять решили ужесточить. Опубликована и вступила в силу новая версия режимного постановления губернатора № 179 от 15 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» (скачать полный текст постановления). Разбираемся, что изменится с 30 сентября 2020, какие ограничения режима самоизоляции введут в Волгограде и области, какие карантинные меры сохранят, и по каким правилам будем жить этой осенью.

Во-первых, с 30 сентября 2020 в Волгоградской области вновь вернули режим самоизоляции. Пока он обязателен лишь для жителей старше 65 лет. Среди разрешенных причин для выхода из дома – поход в магазин, парикмахерскую и в места оказания прочих разрешенных услуг, посещение медучреждений, следование к месту работы для тех, кто продолжает трудиться, и не переведен на удаленку. Также пенсионеры могут выгуливать животных, выносить мусор, гулять и заниматься спортом. Работающим продлят больничный по 18 октября 2020.

Пункты постановления о самоизоляции с 30 сентября.

При этом комитет соцзащиты должен обеспечить соблюдающим самоизоляцию людям 65+ помощь волонтеров. Заявления на оказание соцподдержки от них должны принимать даже по телефону и факсу, по почте и электронке. А необходимые документы они должны предоставить в течение 30 дней по окончании периода самоизоляции. Эти изменения начнут действовать со 2 октября 2020 года.

С температурой от 37,2 градуса и выше волгоградцы должны немедленно звонить в свою поликлинику и вызывать на дом врача. Ходить в поликлинику «горячим» нельзя.

Социальная дистанция и соблюдение масочного режима в Волгоградской области в октябре по-прежнему обязательны, ношение перчаток - рекомендовано. Как и походы в театры, кинотеатры (за исключением уличных), центры досуга, бани, массовые мероприятия с участием более 10 человек, торжественные регистрации брака, кальянные и ночные клубы.

Ограничения на работу ресторанов, кафе и магазинов, парикмахерских, салонов красоты, стоматологий и прочих организаций сферы услуг в Волгограде также сохраняются. Им придется выполнять требования Роспотребнадзора. В противном случае грозит штраф, при повторных нарушениях – закрытие.

Всем предприятиям и организациям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку – пока по возможности. Если же люди трудятся на рабочих местах в офисе, магазине или на заводе, то работодатель должен обеспечить их ковидную безопасность. Также рекомендуется обеспечить тестирование коллектива на коронавирус.

Школы и детсады Волгоградской области продолжают работать. При появлении хоть одного заболевшего ковидом класс или группу закрывают на карантин. Школьников переводят на дистанционное обучение. Но о сдвиге сроков осенних каникул пока речь не идет.