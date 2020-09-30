На юге Волгограда полный строительного мусора «КамАЗ» опрокинулся набок

Днем 30 сентября в Красноармейском районе Волгограда под железнодорожным мостом через ВДСК произошла очередная авария: «КамАЗ», доверху нагруженный строительным мусором, опрокинулся набок. Хорошо, что грузовик не перекрыл проезжую часть и аккуратно «лег» у обочины. Это позволило избежать приличной пробки. Конечно, большая часть содержимого кузова оказалась на дороге. Любопытные волгоградцы запечатлели место ДТП и поспешили поделиться в соцсетях снимками.

Повезло, что водитель остался цел и невредим, ему удалось выбраться из кабины. На место приехала спецтехника, которая оттащила грузовик. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, причиной аварии могло стать повреждение задних рессор.

Отметим, что это место является аварийно-опасным, водителям рекомендуют соблюдать ПДД и быть внимательными на данном участке.