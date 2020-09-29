В Волгоградской области 49 школ частично закрыли из-за коронавируса

Почти ежедневно какой-то класс уходит на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших коронавирусом растет: это видно из ежедневных сводок волгоградского оперштаба. И ежедневно в эти сводки попадают дети, как детсадовского, так и школьного возраста. Например, 27 сентября в статистике оперштаба было 20 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19, 28 сентября - 13 малышей и подростков. По итогу к 29 сентября в Волгограде и области из-за подтвержденных единичных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией частично на карантин закрыли 49 школ, 85 классов перевели на дистанционное обучение, - сообщает пресс-служба обладминистрации

В администрации Волгоградской области уточняют, что на карантин закрывают классы не только из-за COVID-19, также по причине большого числа простудных заболеваний. Решение о введение карантина в том или ином классе принимают в региональном Роспортебнадзоре. Детей отправляют по домам, если в классе более 20% детей заболели ОРВИ, или если хоть один ребенок заболел коронавирусом.

- Если класс уходит на карантин, это не означает, что обучение прерывается. Здоровые дети продолжают учиться, только дома в дистанционном формате: они, как и весной этого года, получают задания по интернету, выполняют его и отправляют учителю. После стабилизации ситуации занятия возобновляются в очном формате, - добавляют в администрации региона.

Напомним, что в этом году школы работают в режиме ограничений: никаких массовых мероприятий, никаких хождений по классам, детей максимально разделили на учебу по сменам, и даже питание в школьных столовых распределили между классами по графику. Каждому ученику при входе в школу измеряют температуру, и с любыми признаками простуды ребенка тут же отправляют к врачу. А, если школьник пропускает по какой-либо причине день занятий, то вернуться в класс он может только со справкой о состоянии здоровья.

Но, как показала практика, коронавирус зачастую протекает у детей в бессимптомной форме, поэтому выявить его на начальной стадии очень сложно. Выявляют COVID-19 в основном по итогу тестирования. Отсюда и повсеместные карантины в волгоградских школах.

К слову, такая обстановка сейчас не только в Волгоградской области. Сегодня, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин из-за резкого роста численности заболевших детей принял решение отправить школьников досрочно на каникулы. Причем на две недели. Осенние каникулы в московских школах продлятся с 5 по 18 октября. Кроме того, в столице уже приостановили работу всех детских центров и учреждений допобразования.