Бизнесу пригрозили закрытием из-за нарушения ковидной безопасности

Контролировать бизнес будут строже. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Москве из-за несоблюдения масочного режима и прочих требований по коронавирусной безопасности десятками закрывают супермаркеты. Пригрозили закрытием из-за невыполнения рекомендаций Роспотребнадзора и волгоградским бизнесменам. Причем наказание может настигнуть не только отдельные предприятия и организации, но и целые сферы деятельности. Об этом предпринимателей предупредила бизнес-омбудсмен Волгоградской области Ольга Устинова и предложила еще раз проанализировать работу предприятий.

- Из увиденного - чуть за городом, продавцы понятия не имеют о необходимости ношения масок и соблюдении масочного режима в принципе. Повторяюсь, несоблюдение установленных требований влечет не только привлечение к ответственности, но и приостановление деятельности. Причем при наличии системных нарушений в сфере, могут иметь последствия приостановления деятельности всей сферы в целом, – написала региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Ольга Устинова.

Штрафуют бизнес за нарушения правил ковидной безопасности и карантинных ограничений еще с весны. Хотя сейчас межведомственные патрули не злобствуют. При повсеместном пренебрежении теми же масками в день на всю область находят и составляют протоколы всего на 100 – 150 нарушителей. Однако 29 сентября вслед за столицей оперативный штаб Волгоградской области объявил об усилении контроля во всех сферах. При этом особое внимание обещали уделить общественному транспорту, в частности маршрутным такси.

- В случае выявления нарушений будут применять все меры административного воздействия к нарушителям, вплоть до временного ограничения деятельности предприятий и организаций, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.