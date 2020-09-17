Ротор ушел на карантин: матч с Ростовом не состоится

Заразились коронавирусом уже 14 членов волгоградской команды, сине-голубые пропустят еще два матча.

К вечеру 17 сентября появилась информация, что матч 8-го тура РПЛ между ФК «Ротор» и ФК «Ростов», который был запланирован на 19 сентября 2020 года, все-таки не состоится. Как сообщает Sport24, команду сине-голубых отправили на карантин по коронавирусу.

Видимо, волгоградское управление Роспотребнадзора все же не стало рисковать, ведь здоровье команды и окружающих важнее. А коронавирус сильно зацепил «Ротор»: к 17 сентября положительный тест на ковид получили уже 11 футболистов и 3 члена клуба. И, возможно, это не окончательные цифры.

И, пока сотрудники Роспотребнадзора расследуют, кто и как занес ковид в команду, а медики пытаются локализовать очаг COVID-19 в футбольном клубе, волгоградские фанаты подсчитывают убытки. Не материальные, конечно. Карантин означает, что «Ротору» будет засчитано уже второе техническое поражение, и шанс сине-голубых выбраться со дна турнирной таблицы остается совсем призрачный.

Но и это еще не все печальные новости. Так как карантин по коронавирусу длится не менее двух недель, «Ротор» пропустит еще и игру за Кубок России, который запланирован на 23 сентября 2020-го.