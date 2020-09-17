Ростов – Ротор 19 сентября 2020 года: прогноз на матч 8 тура РПЛ

Фото: СК "Ротор"

Прогноз на матч «Ростов» - «Ротор» 19 сентября 2020 года – 2:0

В ближайшую субботу на «Ростов Арене» состоится одно из самых ожидаемых противостояний для болельщиков: южное дерби «Ростов» - «Ротор». Но пока никто не может сказать точно, а состоится ли игра вообще. Это будет зависеть от решения волгоградского Роспотребнадзора. Матч запланирован на субботу в 19.00 по московскому времени (20.00 по волгоградскому).

Коронавирус скосил «Ротор». В команде 14 человек, в том числе 11 футболистов с положительными тестами на ковид. И люди реально болеют, пусть и в легкой форме. Игра «Ротора» с «Краснодаром» в прошлом туре была отменена Российской премьер-лигой. Но про возможную отмену другого южного дерби пока речи не идет. Волгоградская команда продолжает тренироваться с теми футболистами, кого COVID-19 обошел стороной. Но численность не такая большая. Наверняка, «Ротор» в поездку в Ростов-на-Дону возьмет кого-то из дубля.

Тревогу бьет «Ростов». Желто-синие опасаются играть с «Ротором», задавая вопросы президенту РПЛ Сергею Прядкину. Нет ли для ростовчан угрозы заразиться от волгоградцев? Команде Валерия Карпина скоро играть в Лиге Европы. А что такое карантин, в «Ростове» хорошо знают. Команда болела коронавирусом во время доигровки РПЛ-2019/2020, а ее молодежный состав тогда просто разгромили.

Остается надеяться, что роста числа заболевших в «Роторе» больше не будет, а в матче примут участие те игроки, кто давно не контактировал с ковидными партнерами по команде.

«Ростов» в предстоящем матче – явный фаворит. Хотя в турнирной таблице дончане занимают только восьмое место. После семи проведенных игр у них 3 победы, 2 ничьих и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей 4-5. Команда забивает очень мало и пропускает немного. Для «Ротора» и такая статистика была бы неплохой. Потому как у сине-голубых в семи турах только 2 ничьих и 5 поражений. Забитые и пропущенные мячи: 3-12.

В российской истории «Ростов» и «Ротор» встречались между собой 25 раз. Преимущество в очных играх за волгоградцами, у которых 14 побед над географическими соседями. «Ростов» имеет только 6 выигрышей. Еще 5 встреч завершились вничью. Разница забитых мячей 50-41 в пользу сине-голубых. Крупно побеждать волжане любили. Так 15 июля 1998 года «Ротор» в Волгограде разгромил тогда еще «Ростсельмаш» со счетом 5:1. А предыдущий матч соперников завершился успехом ростовчан. 26 марта 2014 года в 1/4 финала Кубка России «Ростов» победил со счетом 3:0. Кстати, один из голов забил так и не сыгравший за «Ротор» ни одного матча Джано Ананидзе.

По мнению букмекеров, «Ростов» в предстоящем матче должен уверенно побеждать. На выигрыш хозяев коэффициент составляет 1.35. На ничью котировки составляют 5.25. В успех «Ротора» почти не верят, коэффициент 10.

Скорее всего, «Ростов» сможет одержать победу, учитывая серьезные потери «Ротора» из-за коронавируса. Но легкой прогулки дончанам вряд ли стоит ждать. В обороне волгоградцы стараются держать любой удар.