Роспортебнадзор: Расследование причин возникновения очага COVID-19 в «Роторе» продолжается

Фото: СК "Ротор"

Не утихают страсти после отмены матча 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. До сих пор остаются вопросы, почему Российская премьер-лига приняла решение за один час и 15 минут до начала игры отменить встречу. В пострадавших только «Ротор». Мало того, что половина команды слегли с коронавирусом, так еще КДК РФС присудил техническое поражение со счетом 0:3. Было много вопросов, кто виноват. Конечно, «Ротор» себя виноватым не считал — тесты провели, команду из здоровых игроков собрали, вовремя приехали на стадион. Отмену матча РПЛ объяснила отсутствием письма из Волгоградского Роспотребнадзора, который бы разрешил проводить матч в таких условиях. «КП-Волгоград» поинтересовалась у главного санитарного врача, было ли письмо в Лигу и какая сейчас обстановка в «Роторе».

- Управлением Роспотребнадзра по факту получения информации о регистрации случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди игроков и персонала АНО «СК «Ротор» незамедлительно начато и в настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по установлению причин и условий возникновения очага новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в СК «Ротор», - такой официальный ответ с подписью главного санитарного врача Ольги Зубаревой получили журналисты «КП-Волгоград».

Роспотребнадзор также прокомментировал, что выдал предписания о проведении дополнительных профилактических работ. В частности, клуб должен выполнить, а может уже выполнил дезинфекцию раздевалок, душевых и других игровых зон «Волгоград Арены» и стадиона «Зенит», где тренируются основная и молодежная команды клуба. Контактные с заболевшими игроки и тренеры должны находиться под медицинским наблюдением облздрава. А те, у кого болезнь выявлена, обязаны соблюдать изоляцию дома. Также должны закрыться в своих местах проживания те игроки и тренеры, у которых отрицательные тесты на коронавирус, но есть симптомы ОРВИ.

В ведомстве не ответили, отправляли ли они письмо в РПЛ перед встречей «Ротора» и «Краснодара». Также нет информации о судьбе следующей игры волгоградцев. 19 сентября им на выезде встречаться с «Ростовом». РПЛ матч пока не отменяет, местный Роспотребнадзор тоже не закрывает «Ротор» на всеобщий карантин. Напомним, в РФС отмену матча «Ротор» —«Краснодар» объяснили отсутствием у футболистов и персонала QR-кодов для допуска в чистую зону «Волгоград Арены».